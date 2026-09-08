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Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen (kok.) kommentoi tuoreita Pisa-tuloksia Instagramissa ja esitti, että kokoomuksen linja on johdonmukaisesti tukenut varhaiskasvatusta ja perusopetusta.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelainen ei hyväksy Partasen tulkintaa.

Jokelaisen mukaan kokoomusjohtoinen hallitus on leikannut kuntien valtionosuuksia niin paljon, että hallituksen mahdollisten lisäpanostusten vaikutus perusopetukseen jää käytännössä mitättömäksi.

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– Kun rahoitusta romutetaan, koulut eivät voi paikata aukkoa omalla venymisellään, Jokelainen sanoo.

Syyllistäminen sivuuttaa uupumuksen

Äidinkielenopettajataustainen Jokelainen kritisoi erityisesti Partasen ajatusta siitä, ettei oppilailta vaadittaisi kouluissa tarpeeksi. Hänen mukaansa väite ohittaa täysin myös opettajien kasvavan uupumuksen.

"Mitä se ihan todella on, mitä opettajat voivat vielä tehdä enemmän lasten oppimistulosten eteen, jos rahat tuon työn tekemiseen on viety?"

– Kertoo paljon tästä individualismin runtelemasta ajankuvasta, että valtakunnan päätöksentekijätkin hakevat pitkältä ajalta tehtyjen poliittisten valintojen ja rakenteellisten ongelmien ratkaisijaa yksilöistä, eli opettajista! Jokelainen sanoo.

– Mitä se ihan todella on, mitä opettajat voivat vielä tehdä enemmän lasten oppimistulosten eteen, jos rahat tuon työn tekemiseen on viety?, Jessi Jokelainen kysyy.

Jessi Jokelaisen mukaan Pisa-tuloksissa heijastuu koko yhteiskunnan nopea muutos, eikä suunnan kääntäminen voi siksi olla vain koulujen ja opettajien vastuulla.