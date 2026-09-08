Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Lohikoski on huolissaan tuoreista PISA-tuloksista. Niiden mukaan suomalaisnuorten lukutaito heikkenee edelleen jyrkästi.
Lohikosken mukaan hallituksen linja leikata kuntien valtionosuuksia osuu suoraan koulutuksen arkeen. Kun rahoitusta vähennetään, kunnille syntyy paine säästää opetuksesta.
– Lukutaito on kaiken oppimisen ytimessä. Tutkimuksista tiedämme, että painettu oppikirja tukee oppimistuloksia paremmin kuin digitaalinen. Me emme voi jatkaa linjaa, jossa oppivelvollisten oppikirjat ja vihkot ovat säästölistojen kärjessä, Lohikoski sanoo tiedotteessa.
Myös teollisuudelta on tullut viestejä nuorten heikentyneistä perustaidoista, ja Lohikosken mukaan teollisuudessa ymmärretään, että tämä ei ole nuorten vika.
– Oikeistopuolueet ovat halunneet kaiken yleissivistävän pois ammatillisesta koulutuksesta, sillä eihän kukaan tarvitse äidinkieltä tai matematiikkaa. Vai tarvitseeko sittenkin?