Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski vaatii hallitukselta selvitystä siitä, miten datakeskusbuumi vaikuttaa suomalaisten sähkön hintaan, sähkön riittävyyteen ja huoltovarmuuteen. Valtionyhtiö Fortum on solminut yhdysvaltalaisen Googlen kanssa 22 vuoden sähkönostosopimuksen osana suuria datakeskusinvestointeja.

– En voi kuin ihmetellä, miten on mahdollista, että jopa puolet Loviisan ydinvoimalan sähköntuotannosta on myyty vuosikymmeniksi yhdelle globaalille teknologiayhtiölle. Miten varmistetaan, että suomalaisille kotitalouksille ja yrityksille riittää kohtuuhintaista sähköä myös tulevaisuudessa? Lohikoski kysyy tiedotteessa.

Lohikosken mukaan tutkimukset varoittavat, että datakeskusten keskittymät voivat nostaa alueellisia tukkusähkön hintoja merkittävästi.

ILMOITUS ILMOITUS

– Kun puhtaasta perussähköstä näin valtava osuus lukitaan vuosikymmeniksi yhden ainoan yhdysvaltalaisen teknologiajätin käyttöön, tavalliset kotitaloudet ja suomalainen teollisuus jätetään yhä enemmän pörssisähkön rajujen hintapiikkien armoille.

Hallitus on korostanut, että Google pyrkii tuomaan markkinoille enemmän sähköntuotantoa kuin se itse kuluttaa. Lohikosken mukaan tämä ei poista tarvetta arvioida investointien kokonaisvaikutuksia.

– Haluan, että Suomeen tehtävistä investoinneista koituu suomalaiselle yhteiskunnalle enemmän hyötyä kuin haittaa myös vuosikymmenten päästä. Siksi olen tehnyt kirjallisen kysymyksen siitä, miten hallitus aikoo turvata sähkön riittävyyden, kohtuullisen hinnan ja Suomen huoltovarmuuden datakeskusbuumin keskellä, Lohikoski sanoo.