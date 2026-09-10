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Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela muistuttaa, että suomalaisten selkeä enemmistö valitsisi sopeuttamisen keinoksi mieluummin veronkorotukset kuin leikkaukset.

– Toisin kuin oikeistopuolueet antavat ymmärtää, suomalaiset ovat valmiita turvaamaan hyvinvointivaltion tulevaisuuden myös verotuksen avulla. Samaan aikaan vahva enemmistö kannattaa laajoja julkisia palveluja, Koskela sanoo tiedotteessa.

Hän lainaa STTK:n teettämän tuoreen kyselyn tietoja. Sen mukaan suurituloisten ja yritysten verotuksen kiristäminen kuuluu suosituimpien julkisen talouden sopeutuskeinojen joukkoon. Vain pieni osa kannattaa leikkaamista julkisista palveluista tai sosiaalietuuksista.

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– Tämän tiedon valossa vasemmistoliiton ehdotukset miljonääriverosta tai pääomatuloveron progression kiristämisestä eivät näyttäydykään niin kaukaa haetuilta, Koskela sanoo.

Suomen veroaste on laskenut kolme prosenttiyksikköä vuosituhannen vaihteesta. Tämä vastaa suurin piirtein yhdeksää miljardia euroa. Lisäksi verojärjestelmän progressio on heikentynyt 1990-luvulta lähtien, kun pääomatulojen ja ansiotulojen verotus eriytettiin toisistaan.

– Suomessa on tehty viime vuosina poliittinen valinta leikata pienituloisilta ja heikentää julkisia palveluita samalla kun suurituloisille on tehty veronkevennyksiä. Tämä kysely osoittaa, että vasemmistoliiton esittämä vaihtoehto nauttii kansalaisten vahvaa tukea. Hyvinvointivaltio halutaan turvata, ei purkaa, Koskela sanoo.