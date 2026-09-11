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Eduskunnassa käytiin torstaina lähetekeskustelu taiteen perusopetuksen uudistamisesta. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski vaati lakiuudistukseen lisärahoitusta sekä taiteen perusopetukseen tasa-arvorahaa.

Keskustelussa tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie (kok.) suhtautui tasa-arvorahaan positiivisesti ja oli valmis harkitsemaan sitä seuraavaan hallitusohjelmaan.

– Lasten tausta vaikuttaa taiteen perusopetukseen osallistumiseen. Meillä on merkittäviä alueelliseen saavutettavuuteen liittyviä esteitä. Meillä on merkittäviä perheiden taloudelliseen tilanteeseen liittyviä esteitä. Tämän vuoksi vasemmistoliitto on ehdottanut taiteen perusopetukseen tasa-arvorahaa. Hallitus voisi hyvin tarttua tähän jo tämän uudistuksen yhteydessä, Lohikoski sanoo tiedotteessa.

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Hän nimeää isoksi ongelmaksi sen, että hallitus ei ole kohdentanut isolle ja merkittävälle lakiuudistukselle lisärahoitusta. Lakia valmistellut työryhmä esitti kymmenen miljoonan euron lisäpanostusta.

Lisäksi Lohikoski arvioi, että uudistus kohtelee eri tavoin valtionosuuteen oikeutettuja koulutuksen järjestäjiä ja muita. Olisikin tärkeää, että uudistus ei lisäisi myöskään valtionosuuksien ulkopuolella olevien oppilaitosten kustannuksia.

– Kustannusten nousu lisää paineita korottaa asiakasmaksuja. Riskinä on myös oppilaitosverkoston supistuminen. Silloin taiteen perusopetuksen sosioekonominen ja alueellinen saatavuus heikkenee, ei suinkaan parane.