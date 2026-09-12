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Kansainvälisille tiedotusvälineille työskentelevien toimittajien on hankittava Pakistanin viestintäministeriöltä lupa ennen kuin he voivat raportoida Islamabadin, Karachin tai Lahoren ulkopuolella.

Uudet määräykset koskevat myös pakistanilaisia toimittajia, avustajia ja kuvaajia, jotka työskentelevät ulkomaisille viestimille, mukaan lukien verkkojulkaisut ja sosiaalisen median alustat. Viranomaiset voivat myös peruuttaa toimittajien tai tiedotusvälineiden akkreditoinnin, jos niiden katsotaan toimineen Pakistanin ideologiaa, suvereniteettia, turvallisuutta tai yleistä järjestystä vastaan.

Uudet määräykset annettiin pian sen jälkeen, kun kansainväliset tiedotusvälineet uutisoivat Pakistanin hallinnoiman Kashmirin vaaleista, vaalien vastaisista mielenosoituksista ja poliisin voimankäytöstä.

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Hallitus syytti muun muassa Al Jazeeraa sensaationhakuisesta journalismista, ja kanavan verkkosivuille asetettiin rajoituksia. Viranomaiset myös estivät tiedotusvälineitä seuraamasta vaaliuudistuksia vaatineita mielenosoituksia, katkaisivat matkapuhelin- ja internetyhteyksiä ja rajoittivat ulkomaisten toimittajien pääsyä alueelle.

Kansainvälisten tiedotusvälineiden mukaan ennen 27. heinäkuuta alkaneita vaaleja kuoli ainakin 40 ihmistä.

Lehdistönvapautta puolustavat järjestöt vaativat rajoitusten perumista

Pakistanin toimet ovat herättäneet voimakasta arvostelua muun muassa Toimittajia suojelevassa komiteassa (CPJ) Human Rights Watchissa, Toimittajat ilman rajoja -järjestössä sekä Pakistanin journalistiliitossa.

CPJ:n Aasian ja Tyynenmeren aluejohtajan Beh Lih Yihin mukaan Pakistan vahingoittaa kansainvälistä mainettaan estämällä toimittajia raportoimasta laajoilta alueilta.

– Viimeisin sensuuri osoittaa, että lehdistönvapauden tila Pakistanissa heikkenee edelleen. Maa on jo ennestään toimittajille yksi maailman vaarallisimmista median työntekijöihin kohdistuvien surmien ja katoamisten vuoksi, hän sanoo.

Hänen mukaansa pääministeri Shehbaz Sharifin hallituksen pitäisi perua rajoitukset ja lopettaa toimittajien häirintä, pidätykset ja kuulustelut.

CPJ:n Pakistanin ja Afganistanin edustaja Waliullah Rahmani arvioi, että uudet ohjeet antavat viranomaisille mahdollisuuden rajoittaa kansainvälisten tiedotusvälineiden toimintaa entisestään ja vaikeuttavat riippumatonta uutisointia erityisesti Kashmirissa.

Sananvapauden tila on heikentynyt jo vuosia

Pakistanissa työskentelevät toimittajat ovat viime vuosina joutuneet yhä useammin sensuurin, taloudellisen painostuksen ja viranomaisten häirinnän kohteiksi. Toimittajien pankkitilejä on jäädytetty, valtio on lopettanut maksetun mainonnan tiedotusvälineissä ja näin vaikeuttanut niiden julkaisua, ja toimittajia on pidätetty mielivaltaisesti tai vangittu.

Vaikka Pakistania johtaa muodollisesti pääministeri Shehbaz Sharifin johtama hallitus, useat politiikan tutkijat ja analyytikot katsovat armeijan käyttävän maassa edelleen huomattavaa vaikutusvaltaa. Lehdistönvapautta edustavien järjestöjen mukaan viimeisimmät rajoitukset vahvistavat kehitystä, joka kaventaa riippumattoman median toimintamahdollisuuksia entisestään.