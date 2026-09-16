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Eduskunta keskustelee keskiviikkona keskustan välikysymyksestä suomalaisen ruoan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta. Myös vasemmistoliitto esittää epäluottamusta Petteri Orpon (kok.) hallitukselle sen ilmasto- ja ympäristöpoliittisen toimettomuuden vuoksi.

Vasemmistoliiton mukaan hallituksen toimettomuus vaarantaa ruoantuotannon sekä viljelijöiden toimeentulon ja tulevaisuuden.

– Suomalainen maatalous on vaikeassa kriisissä. Ekologisen kriisin torjuminen on maatalouden ensimmäinen elinehto. Jollemme muuta kurssia, ruoasta tulee pulaa, ja maanviljelijät menettävät toimeentulonsa, vasemmistoliiton kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Mai Kivelä sanoi ryhmäpuheessaan.

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Kivelän mukaan ruoantuotantoa ja ilmasto- ja ympäristötyötä ei pidä asettaa vastakkain.

– Vasemmistoliiton tavoitteena on yhdessä maanviljelijöiden kanssa rakennettu ekologisesti kestävä kotimainen maatalous, joka tarjoaa tuottajille reilun hinnan tuotteistaan ja uusia taloudellisia mahdollisuuksia.

Kivelä esitti ryhmäpuheessa myös kansallista kasvipohjaisen ruoan toimintasuunnitelmaa ja investointiohjelmaa. Hän viittasi Tanskan tilanteeseen: siellä kaikki eduskuntapuolueet ovat tehneet vastaavan ohjelma puoluerajat ylittävällä yhteistyöllä.