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Helsingin Vasemmistoliitto on nimennytkaksi uutta ehdokasta kevään 2027 eduskuntavaaleihin: Veronika Honkasalon ja Natalia Kallion.

Honkasalo on kansanedustaja ja nuorisotutkija sekä jo pitkäaikainen kaupunginvaltuutettu Helsingissä. Kallio on kirjailija ja kansainvälinen ihmisoikeuskouluttaja. Hän nousi kaupunginvaltuustoon vuoden 2025 kuntavaaleissa.

– Minulle ihmisoikeudet eivät ole mikään politiikan erillinen sektori. Jakamattoman ihmisarvon puolustaminen koskee kaikkea päätöksentekoa, niin ikäihmisten arvokkaan ikääntymisen puolustamista, lapsiperheiden tilanteesta huolehtimista kuin laajemmin ulko-, turvallisuus- ja ilmastopolitiikan ohjenuoraa, Honkasalo sanoo tiedotteessa.

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– Tällä hetkellä aivan keskeisiä ja itsestään selvinä pidettyjä ihmisoikeuksia kyseenalaistetaan niin räikeällä tavalla meillä ja globaalisti, että ihmisoikeuksien puolustaminen on meidän kaikkien velvollisuus, Honkasalo jatkaa.

Natalia Kallio haluaa varmistaa, että hyvinvointivaltio kantaa myös tuleville sukupolville:

– Hyvinvointivaltiota ei pidä vain puolustaa, vaan rakentaa sen seuraava versio. Versio, joka vastaa muuttuvaan työelämään, vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä torjuu ilmastokriisiä. Oikeudenmukainen tulevaisuus rakennetaan yhteistyössä yli sukupolvien ja rajojen, Kallio sanoo tiedotteessa.

Helsingin Vasemmistoliiton puheenjohtaja Aleksi Moine kertoo olevansa erittäin tyytyväinen ehdokasasettelun etenemiseen:

– Ehdokkaiden nimeäminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti, ja olemme saaneet mukaan juuri sellaisia osaajia, joita tarvitsemme rakentamaan vahvan vasemmistolaisen vaihtoehdon vuoden 2027 vaaleihin. Kokonaisuus näyttää jo tässä vaiheessa erinomaiselta.

Helsingin Vasemmistoliitto lupaa asettaa eduskuntavaaleihin täyden listan eli 23 ehdokasta. Aiemmin ehdokkaiksi on nimetty Sakari Bister, Mia Haglund, Sandra Hagman, Maija Karhunen, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Minja Koskela, Alma Tuuva, Liban Sheikh, Heta Uhtio sekä Pinja Vuorinen.