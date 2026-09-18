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Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa vasemmistoliitto koki Oulun vaalipiirissä takaiskun. Puolue tavoitteli neljättä kansanedustajanpaikkaa, mutta lopputulos oli päinvastainen: kolmesta paikasta jäljelle jäi kaksi, kun raahelainen Katja Hänninen putosi eduskunnasta.

Viimeinenkin jäljellä olevista paikoista ratkesi tiukasti: suomussalmelainen Merja Kyllönen oli vaalipiirin viimeinen läpimenijä. Vuoden 2024 eurovaaleissa europarlamenttiin valitun Kyllösen tilalle eduskuntaan nousi oululainen Jessi Jokelainen.

Kaksoisisku ennen kevättä 2027

Ensi keväänä puoluetta odottaa vielä raskaampi lähtötilanne. Sekä Kyllönen että oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen ovat ilmoittaneet, etteivät he ole ehdolla huhtikuun 2027 vaaleissa. Kyllönen keskittyy europarlamentaarikon tehtäviinsä, ja Sarkkinen katsoo 12 vuoden eduskuntataipaleen jälkeen olevansa valmis uuteen. KU:n tietojen mukaan myöskään Katja Hänninen ei ole lähdössä ehdolle.

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Ääniharavien poisjäänti on numeroiden valossa raskas isku: yhdessä Kyllönen ja Sarkkinen keräsivät viime vaaleissa suunnilleen puolet kaikista vasemmistoliiton äänistä Oulun vaalipiirissä. Hanna Sarkkinen on ollut puolueelle lähes takuuvarma ääniharava vuodesta 2015 lähtien, Merja Kyllönen taas on ollut suosittu erityisesti kotiseudullaan Kainuussa.

Vasemmistoliiton valtakunnallinen kannatus on noussut vuoden 2023 vaalien jälkeen selvästi, ja puolue niittää nykyään gallupeissa tukevasti yli yhdentoista prosentin lukemia. Oulun vaalipiirissä valtakunnallinen nousukiito ei kuitenkaan takaa mitään: paikallinen ehdokasasetelma ratkaisee lopulta sen, säilyvätkö vaalipiirin nykyiset kaksi paikkaa.

Palaako Kalliorinne?

Oulun vasemmiston piirissä on spekuloitu sillä, palaako entinen kansanedustaja Risto Kalliorinne politiikkaan. Oulussa asuva Kalliorinne istui eduskunnassa vuosina 2011–2015, ja toimi aiemmin myös puolueen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Hän putosi eduskunnasta vuoden 2015 vaaleissa. Vuoden 2019 vaaleissa Kalliorinne jäi varasijalle, mutta oli lyhyen aikaa kansanedustajana ja osallistui vuoden 2019 hallitusneuvotteluihin. Nykyisin Kalliorinne työskentelee Palvelualojen ammattiliitto PAMin järjestöjohtajana.

– Tänä keväänä sanoin melko pontevasti, että paluu politiikkaan ei taida olla mahdollista, Risto Kalliorinne kommentoi KU:lle.

– Se ei johtunut siitä, etteikö politiikka kiinnostaisi, olenhan tullut valituksi Oulun kaupunginvaltuustoon, joten toinen jalka on kuntapolitiikassa syvällä. Kyse oli lähinnä siitä, että työni on hyvin vaativa ja tarkoittaa pääosin viikkojen viettämistä Helsingissä. Kampanjan tekeminen tässä työtilanteessa on haastavaa, Kalliorinne sanoo.

Ei ambitioita – Vai onko?

Kalliorinne totesi vuonna 2021 KU:n 50-vuotishaastattelussaan, ettei hänellä ole enää poliittisia ambitioita eikä hän aio asettua ehdolle vaaleihin.

Viisi vuotta on kuitenkin pitkä aika politiikassa. Tilanne Oulun vaalipiirissä on nyt toinen. Jos Kalliorinne lähtisi ehdolle, olisi hänellä paikallisten vasemmistoaktiivien mielestä hyvät mahdollisuudet tulla valituksi puolueen valtakunnallisen gallup-nosteen myötä.

– Nämä ovat mielestäni ehkä elämäni tärkeimmät vaalit. Niissä ratkaistaan hyvinvointivaltion kohtalo, Risto Kalliorinne pohtii.

"Nämä ovat mielestäni ehkä elämäni tärkeimmät vaalit."

Hänen mukaansa neljä vuotta lisää Orpon ja Purran hallitusta tarkoittaisi työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksille ja työelämän lainsäädännölle melkoista katastrofia.

– Siinä mielessä politiikka kyllä kiinnostaa, koska panokset ovat nyt poikkeuksellisen isot ja vasemmiston on pakko pärjätä. Muuten tavallisille ihmisille ja työntekijöille on edessä kovat ajat. En näe, että näihin vaaleihin voisi suhtautua olankohautuksella, Kalliorinne sanoo.

– Vielä keväällä vastaukseni eduskuntavaaliehdokkuudesta oli ehdoton ei. Nyt tilanne on ehkä pikemminkin ”harkitsen vakavasti” ja mietin kovasti, miten voisin olla parhaiten vaikuttamassa, että valta Suomessa vaihtuu.

Jos Kalliorinne päättäisi palata, hän toisi vasemmistoliiton Oulun vaalipiirin listalle valtakunnallista tunnettuutta ja eduskuntakokemusta. Hänen ehdokkuutensa auttaisi puoluetta säilyttämään kaksi kansanedustajan paikkaa vaalipiirissä.

Oulun vaalipiirin ehdokkaat asettaa vasemmistoliiton Pohjois-Pohjanmaan piirijärjestö.

Vuoden 2027 eduskuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 18.4.2027.