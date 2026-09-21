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Laboren johtaja Mika Maliranta ja tutkimusohjaaja Ilkka Kiema pitävät Suomen yhteisöverokantaa kilpailukykyisenä kilpailukykyinen keskeisiin verrokkimaihin verrattuna ja ennakoivat tilanteen säilyvän. He antoivat valtiovarainvaliokunnan verojaostolle lausunnon hallituksen esityksestä, jossa yhteisöverokantaa alennettaisiin 20 prosentista 18 prosenttiin.

Malirannan ja Kieman mukaan hallituksen esitys kiihdyttäisi julkisen talouden velkaantumista tilanteessa, jossa Suomi on jo mukana EU:n liiallisen alijäämän menettelyssä.

Hallituksen esityksen mukaan yhteisöverokannan alennus vähentäisi verotuloja noin 0,8 miljardia euroa. Ideana veronalennuksessa on, että se pitkällä aikavälillä osin rahoittaisi itse itseään, kun investoinnit lisääntyisivät ja kasvattaisivat aikanaan verotuottoja. Maliranta ja Kiema huomauttavat, että esityksessäkin tämän itserahoitusasteen arvioidaan jäävän vain 34–46 prosenttiin menetetyistä verotuloista.

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Valtiovarainministeriön vuonna 2025 laatimassa muistiossa vastaavan osuuden arvioitiin olevan 60 prosenttia. Sen paremmin nykyisen kuin aikaisemmankaan arvion mukaan investointien kautta syntyvä verotulojen kasvu ei siis kattaisi valtion tulonmenetystä.

Euroopan unionin neuvosto asetti Suomen liiallisen alijäämän menettelyyn tammikuussa 2026, eli julkisen talouden nettomenojen kasvulle on asetettu tiukat enimmäisrajat. Valtiovarainministeriön ennusteiden mukaan Suomen julkinen velka kasvaa jo nyt nopeasti, ja uusi yhteisöveroale vähentäisi verotuloja entisestään.

Labore tunnettiin aiemmin nimellä Palkansaajien tutkimuslaitos.