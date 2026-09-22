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Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Minja Koskela arvosteli eduskunnassa voimakkaasti vuoden 2027 budjettiesitystä. Hän käytti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron, kun eduskunta aloitti tiistaina talousarvion lähetekeskustelun.

– Tätä on oikeistolainen talouspolitiikka: leikataan hyvinvointivaltion keskeisimmistä palveluista ja pienituloisten perheiden hyvinvoinnista, jotta voidaan jakaa veronalennuksia rikkaille. Valtion talouden vahvistamisen kanssa sillä ei ole mitään tekemistä, Koskela sanoi.

Hänen mukaansa budjettiesitys heikentää valtiontaloutta ja hallitus on alkanut itsekin pakitella luomastaan velkajarrusopimuksesta esimerkiksi ”holtittomallaa ja hyödyttömällä” yhteisöveroalennuksella.

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– Vaalien lähestyessä hallituksen soisi olevan edes rehellinen siitä, että se harjoittaa ideologiansa mukaista politiikkaa. Sen sijaan meille tarjotaan sekoilua, jossa joka toinen päivä murehditaan velkaantumista ja leikataan pienituloisilta, ja joka toinen päivä juhlitaan kasvua ja jaetaan hyväosaisille veronalennuksia, Koskela sanoi.

Hän nosti esiin sen, että oikeistohallitus on itse nettosopeuttanut noin kolme miljardia mutta yrittää sitoa seuraavan hallituksen sopeuttamaan 8–11 miljardia yhdessä vaalikaudessa.

– Orpo-Purran hallitus on jo pistänyt hyvinvointivaltion polvilleen kolmen miljardin nettosopeutuksella. Nettosopeutuksen triplaaminen ensi vaalikauden aikana on utopiaa. Tai pikemminkin dystopiaa, kun ajattelee minkälaista tuhoa niin massiivisella sopeutuksella saataisiin aikaiseksi, Koskela sanoi.

Utopialla viitataan toivottuun ja tavoiteltuun unelmayhteiskuntaan ja dystopialla sen vastakohtava kauhukuvaan synkästä tulevaisuudesta.