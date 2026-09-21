Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela tyrmää Petteri Orpon (kok.) hallituksen esityksen 257 euron aborttimaksusta. Maksu koskisi omasta pyynnöstä tehtyjä abortteja.
– Oikeistohallitus hyökkää aborttioikeutta vastaan rankaisemalla ei-lääketieteellisestä abortista ideologisella sakkomaksulla. Julkisuustietojen mukaan kyseessä on ollut kristilisdemokraattien vaatimus, johon taipuminen kertoo kokoomuksen alennustilasta, Koskela sanoo tiedotteessa.
Koskela toivoo, että tasa-arvoasioista vastaava ministeri Karoliina Partanen (kok.) selventäisi syitä siihen, että hallitus on hyväksynyt aborttivastaisen linjauksen.
– On yksinkertaisesti vastenmielistä, että jo itsessään haitallisilla asiakasmaksukorotuksilla tehdään poliittisia lehmänkauppoja ja ajetaan äärimmäisen taantumuksellisia ideologisia tavoitteita, Koskela sanoo.