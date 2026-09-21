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Vasemmistoliitto ja vihreät ovat ilmoittaneet esittävänsä epäluottamusta puolustusministeri Antti Häkkäselle (kok.) tämän Israelin-matkan vuoksi.

Israel käy paraikaa tuhoamissotaa palestiinalaisia vastaan Gazan kaistalla, ja maata vastaan on nostettu syyte kansanmurhasta kansainvälisessä tuomioistuimessa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Minja Koskela on kertonut jättävänsä asiasta myös hallitukselle kirjallisen kysymyksen. Koskelan kysymys koskee sitä, miten ministeri Häkkäsen toimintaa on arvioitu suhteessa siihen, että Suomi hakee YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi. Suomen hakuprosessin kärkenä kansainvälisen oikeuden ja sääntöpohjaisuuden puolustaminen.

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Minja Koskela viittaa eduskunnan kesäkuussa 2025 käsittelemää puolustusselontekoa, johon vasemmistoliitto jätti tuolloin ainoana puolueena vastalauseen. Vastalauseessa todettiin, että selonteon kirjaus Israelista Suomen olennaisena puolustusmateriaaliyhteistyön kumppanina on kestämätön.

Hallituksen linja ristiriitainen

Minja Koskela nostaa esiin myös hallituksen sisäisen ristiriidan Israel-politiikassa.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) on allekirjoittanut 12 maan julkilausuman, jolla rajoitetaan Länsirannan siirtokunnissa valmistettujen tuotteiden kauppaa. Koskela huomauttaa, että samaan aikaan puolustusministeri vierailee Israelissa ihailemassa aseita, joilla palestiinalaisia tapetaan.

Vasemmistoliitto on vaatinut asekaupan lopettamista Israelin kanssa. Puolueen puheenjohtaja muistuttaa, että ulkoministeri Valtonen on aiemmin todennut, ettei ”Suomi käytännössä käy minkäänlaista kauppaa Israelin kanssa”. Koskelan mukaan Häkkäsen vierailu kuitenkin legitimoi ja syventää Suomen ja Israelin puolustusyhteistyötä.

YK-turvallisuusneuvoston hakuprosessi puntarissa

Minja Koskela liittää arvostelunsa myös Suomen pyrkimykseen YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi.

Ministeri Valtonen on perustellut hakua sillä, että globaalille yhteistyölle ja kansainvälisen oikeuden puolustamiselle on suuri tarve, ja että Suomi hakee turvallisuusneuvostoon ”puolustaakseen sääntöpohjaista järjestelmää, vahvistaakseen kansainvälistä asemaansa ja rakentaakseen kumppanuuksia.”

Koskelan mukaan Häkkäsen Israel-seikkailu vie näiltä puheilta pohjan.

Kirjoituksessaan Koskela muistuttaa myös Gazan humanitaarisesta tilanteesta. Hän toteaa, että alueella tapetaan edelleen lapsia, ja että Israel pitää hallussaan 70 prosenttia alueesta. Ihmiset asuvat teltoissa ja hökkeleissä ilman humanitaarista apua tai viemäröintiä.