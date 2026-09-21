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Saksan osavaltiovaalien putki jatkui sunnuntaina pääkaupunki Berliinissä ja itäisessä Mecklenburg-Etu-Pommerin osavaltiossa. Siinä missä kaksi viikkoa sitten ympäri länsimaailmaa kiersi epäuskoinen reaktio, nyt vaalitulos otettiin huomattavasti rauhallisemmin vastaan.

Varsinaista syytä rauhallisuuteen ei ole – molemmat vaalit alleviivasivat, kuinka isossa murroksessa Saksa tällä hetkellä on. Berliinissä vasemmisto eteni vaalivoittoon, Mecklenburg-Etu-Pommerissa äärioikeistolainen AfD nousi suurimmaksi voimaksi.

Idän muutos

Aloitetaan kierros Mecklenburg-Etu-Pommerista. Siellä AfD sai eniten ääniä, noin 38 prosenttia ja kasvatti ääniosuuttaan viime vaaleista yli 21 prosenttiyksikköä. Taustalla on paljon samaa kuin kaksi viikkoa itäisen Saksi-Anhaltin vaaleissa, joissa AfD keräsi lähes 45 prosenttia äänistä.

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Alueet kärsivät muuttotappiosta, väestö on iäkästä, ja koko Saksaa ravistava teollisuusmurros on iskenyt kovaa. Siihen päälle vielä vanhat Saksojen jälleenyhdistymisen ajoista kantavat kaunat, niin myrkyllinen soppa on valmis.

Kun hinnat vain nousevat, on myrkynkylväjällä helppoa. Sen työn AfD osaa. Syyllisen puolue on löytänyt maahanmuuttajista, tässä vuoden 2015 tapahtumilla on oma osuutensa. Saksaan tuli miljoona turvapaikanhakijaa lyhyessä ajassa, mikä etenkin maan itäosissa nosti äärioikeistolaista liikehdintää. Tästä AfD otti kopin.

Mecklenburg-Etu-Pommeri on Saksan demaripuolueen vankkaa tukialuetta. Puolue on pitänyt siellä valtaa vuodesta 1998. Se kantoi edelleen, sillä sosiaalidemokraatit saivat lähes 36 prosenttia äänistä. Viime vaaleista tappiota tuli yli 4 prosenttiyksikköä.

Osavaltion poliittisista voimasuhteista antaa hyvän kuvan se, että AfD sai noin 38, demarit lähes 36 ja kolmanneksi tullut vasemmistopuolue Linke vain reilut 6 prosenttia. Liittokansleri Friedrich Merzin puolue CDU oli putoamassa kokonaan osavaltion parlamentista.

Sosiaalidemokraattien suosion takana on osavaltiota johtanut Manuela Schwesig, joka onnistui viimeisten viikkojen aikana kuromaan AfD:n etumatkaa kiinni. Demarien tuloksessa saattaa olla mukana ”taktista äänestämistä”, koska moni halusi estää AfD:n suurimman puolueen aseman.

Berliinin vasemmistojuhlat

Berliinissä vasemmistopuolue Linke johti pitkään mielipidemittauksia. Vaali-iltana pamahti vielä paljon odotettua isompi voitto, kun Linke sai lähes 25 prosenttia äänistä. Toiseksi tullut konservatiivipuolue CDU jäi hieman yli 19 prosenttiin.

Linken voiton suuruutta kuvaa se, että puolueen kannatus nousi yli 12 prosenttiyksikköä viime vaaleista. CDU puolestaan menetti 9 prosenttiyksikköä kannatuksestaan.

Linken voiton takana oli puolueen keskittyminen asumisen kalleuteen ja yleiseen kustannustason nousuun. Berliinissä vuokrat ovat nousseet ripeästi, koska kaupungissa on liian vähän asuntoja. Kaupungissa puhutaan yleisesti vuokrakriisistä, ja Linke on ajanut suurten vuokra-asuntoyhtiöiden omaisuuden siirtämistä julkiseen omistukseen.

Mutta äärioikeistolainen AfD on myös Berliinissä suosittu. Puolue sai kolmanneksi eniten ääniä, hieman yli 15 prosenttia. Etenkin kaupungin itäisimmissä kaupunginosissa AfD oli erittäin suosittu.

Kärjistetysti Linke voitti Berliinin keskustan, CDU ja AfD olivat suosittuja kaupungin ulommilla alueilla. Vastaava kehitys on yleistä monessa länsimaalaisessa suurkaupungissa, myös Helsingissä.

Linken pormestariehdokas on Etelä-Saksan Münchenissä syntynyt Elif Eralp, jonka vanhemmat tulivat Saksaan poliittisina pakolaisina Turkista. Eralpin pormestaripaikka ei ole vielä varma, sillä Spiegel-lehden mukaan sosiaalidemokraatit suhtautuvat Eralpiin ja Linkeen skeptisesti. Etenkin Linken tavoite siirtää suurten vuokra-asuntoyhtiöiden omaisuus julkiseen omistukseen hiertää demareita.

Sosiaalidemokraatit kärsivät Berliinissä ison tappion, mutta Linke tarvitsee demareita mukaan enemmistöhallitukseen. Kolmas puolue hallituksessa olisi vihreät. Vihreät ovat sanoneet olevansa valmiita yhteistyöhön Linken kanssa.

Linken hallituspolulla esteenä ovat myös osin omat. Puolueessa on joukko, joka sanoo hallituspaikalle aina ei. Lisäksi puolue on joutunut useampaan otteeseen kohujen keskelle, kun sen edustajia on syytetty antisemitismistä. Puolueesta on myös eronnut näkyviä jäseniä, kuten Berliinissä kulttuuriministerin paikkaa pitänyt Klaus Lederer, antisemitismiin liittyvien kiistojen vuoksi.

Saksalla on historiansa vuoksi hyvin erilainen suhtautuminen Israeliin kuin monella muulla maalla. Toisessa maailmansodassa natsi-Saksa liittolaisineen murhasi kuusi miljoonaa juutalaista.

Nuorten äänet

Berliinissä lähes 45 prosenttia 16–24-vuotiaista äänesti Linkeä, vihreiden ja AfD:n osuudet jäivät 12:een prosenttiin. Mecklenburg-Etu-Pommerissa AfD oli selvästi suosituin puolue nuorten keskuudessa. Noin 34 prosenttia 16–24-vuotiaista äänesti AfD:tä, mutta Linke oli toiseksi suosituin 24 prosentin osuudella.

Berliini ja Mecklenburg-Etu-Pommeri kuuluvat niihin saksalaisiin osavaltioihin, joissa 16-vuotiaat saavat äänestää.

Yleinen havainto Saksan osavaltiovaaleista on, että ne kiinnostavat ihmisiä. Berliinissä äänestysprosentti oli 75 ja Mecklenburg-Etu-Pommerissa 78. Molemmissa osavaltiossa äänestysprosentti nousi.

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