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Viiden puolueen kansanedustajat ovat jättäneet eduskunnalle aloitteen, jossa pyydetään kansanedustaja Timo Vornasen edustajantoimen jatkon selvittämistä.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen joulukuussa 2025 kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta, varomattomasta käsittelystä, ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta.

Tuomio liittyy huhtikuussa 2024 sattuneeseen välikohtaukseen helsinkiläisen yökerhon edustalla. Kansanedustaja Vornanen ampui aseellaan varoituslaukauksen kadulla riideltyään toisen miehen kanssa ja uhkasi tämän jälkeen aseella kahta paikalla ollutta miestä. Hovioikeus ei myöntänyt asiassa jatkokäsittelylupaa, ja korkein oikeus hylkäsi Vornasen valituslupahakemuksen, joten tuomio on lainvoimainen.

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Poliisina toiminut Vornanen irtisanoutui tuomion myötä virastaan Itä-Suomen poliisilaitoksella. Hän on ilmoittanut jatkavansa kansanedustajana tuomiosta huolimatta.

– Edustaja Vornasen rikokset ovat vakavia tekoja. Lisäksi hän on toistuvasti kertonut julkisuudessa, ettei kadu tekojaan, sekä kritisoinut eri oikeusasteiden tekemiä päätöksiä. Tämä osoittaa vakavaa harkintakyvyn puutetta, vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä sanoo kansanedustajien yhteisessä tiedotteessa.

"Edustaja Vornasen rikokset ovat vakavia tekoja. Lisäksi hän on toistuvasti kertonut julkisuudessa, ettei kadu tekojaan, sekä kritisoinut eri oikeusasteiden tekemiä päätöksiä."

Perustuslain mukaan eduskunta voi tutkia edustajantoimen jatkumisen, jos tuomittu ei nauti toimen edellyttämää luottamusta ja kunnioitusta.

− Kansanedustajan toimen pysyvyys on painava lähtökohta, johon puututaan vain poikkeuksellisesti. Vornasen syyllistyminen tahallisiin vakaviin rikoksiin heikentää vakavasti kansalaisten luottamusta eduskuntaan, painottaa kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen.

− Kansanedustajan ja eduskunnan toimenkuvaan eivät sovi humalassa ampuminen, rikollisuus ja tuomiot. Asiantuntijoiden ja perustuslakivaliokunnan on arvioitava, voiko tuomion saanut jatkaa kansanedustajana, sanoo puolestaan SDP:n Matias Mäkynen.

− Tässä ei ole kyse poliittisista näkemyseroista vaan siitä, millaisen esimerkin eduskunta antaa kansalaisille. On hyvä, että asia käydään nyt läpi asianmukaisesti, sanoo vihreiden Bella Forsgrén.

− Näen tämän ennen kaikkea kysymyksenä eduskunnan institutionaalisesta vastuusta ja kansanedustajan tehtävää kohtaan tunnetusta luottamuksesta, arvioi RKP:n Sandra Bergqvist.

Kansanedustajien aloitteessa esitetään, että eduskunta hankkii asiasta perustuslakivaliokunnan kannanoton ja tutkii, sallitaanko Timo Vornasen edelleen olla kansanedustajana.

Edustajantoimen lakkauttaminen edellyttäisi vähintään kahden kolmasosan enemmistöä eduskunnassa.