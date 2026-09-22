Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski on huolissaan pitkäaikaistyöttömien palveluiden sysäämisestä järjestöille tilanteessa, jossa niiden resursseja on leikattu historiallisella tavalla.

– Järjestöiltä on ensin viety mahdollisuudet ylläpitää toimintaansa, ja nyt niille aiotaan sälyttää entistä enemmän vastuuta kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien työllistymisestä, Lohikoski sanoo tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että myös palkkatukiuudistuksessa näkyy sama ristiriita: hallitus ilmoittaa yksinkertaistavansa palkkatuen sääntöjä, vaikka se on ensin heikentänyt järjestelmää leikkaamalla määrärahoja ja kiristämällä ehtoja.

ILMOITUS ILMOITUS

– Ensin leikataan palvelut, sitten ihmetellään ongelmien kasvua ja lopuksi rakennetaan uusia tukimalleja paikkaamaan syntyneitä vaurioita, Lohikoski sanoo.

Hän pitää erityisen ongelmallisena sitä, että pitkäaikaistyöttömyyden uskotaan ratkeavan sanktioilla:

– Tämä ei luo uusia työpaikkoja. Se siirtää ihmisiä työttömyysturvalta toimeentulotuen varaan.