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Hallituksen vuoden 2027 talousarvioesitys on tänään torstaina eduskunnan täysistunnon käsittelyssä. Kansanedustaja Mai Kivelä (vas.) moittii sitä, että budjetti ei tarjoa helpotusta kroonisesta rahoitusvajeesta kärsivän ympäristöministeriön hallinnonalalle.

– Ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitus jää jälleen täysin riittämättömälle tasolle, vaikka samaan aikaan niiden tarve ja ympäristöministeriöön kohdistuvat vaatimukset vain kasvavat. Pienet luonnonsuojelulle myönnetyt ykkösmiljoonat ovat lähinnä kosmeettisia. Näin hallitus voi sanoa tehneensä “jotain”, Kivelä sanoo tiedotteessa.

Hiljattain uutisoitiin Googlen datakeskushanketta varten tehdystä 300 hehtaarin kokoisesta, ilmeisesti luvattomasta avohakkuusta. Ympäristöministeri Sari Multala (kok.) kommentoi tapausta sosiaalisen median X-palvelussa sanomalla, että “mikään määrä investointieuroja ei oikeuta sivuuttamaan luontoa”.

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– Ministerin kommentti on pelkkää sanahelinää ja jää vaille minkäänlaista konkretiaa. Hallitus on nimenomaan leikannut ympäristönsuojelusta sekä pyrkinyt keventämään ympäristölupaprosesseja, heikentämään ympäristöjärjestöjen valitusoikeutta ja kaikin puolin vesittämään olemassa olevaa ympäristölainsäädäntöä, Kivelä sanoo.

– Ja nythän hallitus on hyväksymässä kaivoksen perustamisen yhden koko Euroopan merkittävimmän aapasuon, Viiankiaavan, alle. Luontoarvot siellä ovat korvaamattomia. Pyytäisinkin nyt ministeriä seisomaan sanojensa takana, jos tarkoitti mitä sanoi.