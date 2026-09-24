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Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelaisen mukaan Orpo–Purran hallituksen viimeinen budjetti kuvaa sitä, että oikeisto uskoo kaikkein heikoimmassa asemassa olevilla olevan jo tarpeeksi. Jokelainen puhui eduskunnan budjettikäsittelyssä keskiviikkona.

– Onko se ”tarpeeksi”, että sairas työikäinen ei pääse lääkäriin ennen kuin menettää työkykynsä? Onko se ”tarpeeksi”, että yksinhuoltaja joutuu ulosottoon, kun ei kykene kattamaan lapsensa lääkärikuluja? Onko se ”tarpeeksi”, että päihdesairas nuori mies joutuu kadulle, koska kohtaavaa työtä ei pystytä enää järjestämään? Onko se ”tarpeeksi”, että kun kokoaikatyötä ei ole, viedään työhaluiselta kansalta sekä sosiaaliturva että osa-aikatyö? Jokelainen kysyy.

Jokelainen muistuttaa, että Orpon hallitus lähti liikkeelle yhteisistä talkoista. Tämä ajattelu perustuu siihen, että köyhienkin on annettava vähästään, jotta velkaantuminen saadaan taittumaan. Hallituksen budjetti on kuitenkin alijäämäinen.

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Jokelaisen mukaan taloutta on mahdollista ylläpitää kestävästi. Vasemmisto on esitellyt oman liki yhdeksän miljardin sopeutusvaihtoehtonsa, jonka keskiössä ovat ihmisarvo ja hyvän elämän edellytykset.

– Hiljattaisen kyselytutkimuksen mukaan alle kaksi prosenttia suomalaisista kannattaa Orpon hallituspohjan jatkoa. Siinä jos jossain on suomalaisille ollut varsin tarpeeksi, Jokelainen sanoo.