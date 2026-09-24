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Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikosken mielestä uudistuksen yhteydessä siviilipalveluksen rangaistusluonteista kestoa olisi lyhennettävä, kun siviilipalveluslakia uudistetaan.

– Siviilipalvelus kestää 347 vuorokautta, kun taas valtaosa varusmiehistä palvelee lyhimmän mahdollisen ajan eli 165 vuorokautta. Siviilipalvelus on siis kestoltaan yli tuplasti pidempi, Lohikoski sanoo tiedotteessa.

– YK:n ihmisoikeuselimet ja ihmisoikeusjärjestöt pitävät nykyistä siviilipalvelusaikaa rangaistusluontoisena. Tähän on saatava muutos.

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Lohikoski pitää käsittämättömänä, että siviilipalveluslain muutoksia valmistelevaan työryhmään ei otettu mukaan siviilipalvelusvelvollisia edustavaa Aseistakieltäytyjäliittoa (AKL).

– Ehdotettuja lakimuutoksia ei siis ole tehty siviilipalvelusvelvollisten näkökulmasta, ja sen kyllä huomaa: siviilipalvelusta on lähdetty viemään väärään suuntaan.

Siviilipalvelusjärjestelmä on luotu vakaumuksellisille aseistakieltäytyjille soveltuvaksi palvelusmuodoksi. Nyt siviilipalvelus ollaan kuitenkin kytkemässä tiiviimmin kokonaisturvallisuuteen ja yhteiskunnan varautumiseen.

– Epäsuorasti asevoimia tai sotilaallista valmistautumista tukeva palvelus on vastoin monien aseistakieltäytyjien vakaumusta. Siviilipalveluksen on säilyttävä sisältönsä puolesta vakaumuksellisille aseistakieltäytyjille sopivana palvelusmuotona, Lohikoski sanoo.