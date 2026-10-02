Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski on jättänyt talousarvioaloitteen opintorahan tason korottamisesta. Hallitus on päättänyt uudistaa opintotukea kustannusneutraalisti.
– Opintotuki ei riitä tällä hetkellä varmistamaan opiskeluajan toimeentuloa. Hallituksen vastaus tähän on opiskelijoiden velkaantumisen kiihdyttäminen. Opiskelijat ovat ainoa ihmisryhmä, jonka oletetaan ostavan leipää kaupasta velalla, Lohikoski sanoo tiedotteessa.
Lohikoski painottaa, että opiskelijoiden velkaantumisen pysäyttäminen on välttämätöntä, jos halutaan puuttua siihen, että korkeakoulutus periytyy aiempaa vahvemmin. Velkaantuminen on isompi riski niille, joilta puuttuvat taloudelliset turvaverkot.
Opiskelijat ovat ainoa ihmisryhmä, jonka oletetaan ostavan leipää kaupasta velalla.
– Tähän tarvitsemme sen velkajarrun. Opiskelijoiden toimeentulon on perustuttava riittävään perusturvaan eikä velkaantumiseen. Toimeentuloa on myös vahvistettava, jos halutaan koulutustaso nousuun, Lohikoski sanoo.