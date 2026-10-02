Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen on jättänyt eduskunnassa talousarvioaloitteen terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamiseksi. Aloitteessa esitetään 277,8 miljoonan lisärahoitusta hyvinvointialueille, mikä Pekosen mukaan vastaa Orpon hallituksen tekemien asiakasmaksukorotuksien kokonaismäärää.
– ”Rydmanin hinnat” terveydenhuollossa vaarantavat pienituloisten suomalaisten terveyden. Meillä on jo yli 500 000 asiakasmaksua ulosotossa ja jopa hallituksen oman esityksen mukaan uudet maksukorotukset tulevat vähentämään perusterveydenhuollon käyntejä, Pekonen sanoo tiedotteessa.
Pekonen viittaa sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin poliittiseen toimintaan.
Hallitus on kuluvalla vaalikaudella korottanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja merkittävästi. Uusien esitysten myötä terveyskeskuksen avohoidon enimmäismaksu nousisi hallituskauden aikana 20,90 eurosta 37,20 euroon ja sairaalan poliklinikkamaksu 41,80 eurosta 80,50 euroon. Myös suun terveydenhuollon maksut nousevat.
– Kaikilla suomalaisilla pitäisi olla yhdenvertainen oikeus tarvitsemiinsa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Terveydenhuollon asiakasmaksut voitaisiin palauttaa oikeistohallitusta edeltävälle tasolle murto-osalla niistä kustannuksista, joita hallitus käyttää ensi vuonna suuryrityksien valtavaan veronalennukseen, Pekonen sanoo.
Uutista on muokattu 2.10.2026 klo 14.55: Lisätty lyhyt taustoitus sosiaali- ja terveysministeristä.