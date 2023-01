Metsähallitus suunnittelee , että poikkeuksellisen arvokas lintumetsä Uudenmaan Lapinjärvellä hakataan. Vasemmistoliiton uusmaalainen kansanedustaja Pia Lohikoski vastustaa hakkuita.

– Lapinjärven Ilveskallion metsät ovat Uudenmaan arvokkaimpia lintumetsiä. Hakkuusuunnitelmat on ehdottomasti estettävä. Valtion mailla on päinvastoin lisättävä arvoluonnon suojelupinta-alaa merkittävästi, hän vaatii.

Lohikoski on tehnyt kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii hallitusta estämään suojeltujen alueiden hakkuut.

ILMOITUS ILMOITUS

Uhanalaisten lajien viimeisiä elinympäristöjä on voitava suojella.

Mielenosoittajia paikalla

Metsähallitus on suunnitellut Ilveskallion alueelle sekä avohakkuita että harvennushakkuita. Hakkuiden uhan vuoksi paikalla on Greenpeacen aktiiveja, jotka ovat kiinnittäneet puihin köyttä hakkuiden estämiseksi.

Greenpeacen mukaan suunnitelluilla hakkuilla tuhottaisiin useiden uhanalaisten lintulajien pesimä- tai talvireviirejä. Ne koskisivat muiden muassa kanahaukkoja, varpuspöllöjä, harmaapäätikkoja, valkoselkätikkoja, pohjantikkoja, pikkutikkoja, pikkusieppoja, töyhtötiaisia, hömötiaisia sekä puukiipijöitä.

– Hakkuita on perusteltu sillä, että alue on tutkimusmetsää. Elämme lajikadon ja ympäristökriisin aikaa, jolloin meidän on kyettävä priorisointiin. Uhanalaisten lajien viimeisiä elinympäristöjä on voitava suojella paremmin, Lohikoski sanoo.

– Tässä tapauksessa on selvää, että metsää ei pidä hakata edes tutkimuksen vuoksi sen monimuotoisuus- ja elinympäristöarvojen vuoksi, Lohikoski vaatii.

Lapinjärven valtionmetsät ovat olleet pitkäaikainen kiistakohde. Muun muassa vuonna 2015 aaölueen hakkuista kiisteltiin, samoin vuonna 2011, jolloin Kansan Uutiset kirjoitti asiasta.