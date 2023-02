Kansanedustaja Pia Lohikoski on tehnyt lakialoitteen, jonka mukaan työnantajan pitäisi maksaa kompensaatiota tarjotessaan määrä- tai osa-aikaista sopimusta. Työlainsäädännön lähtökohta on, että vakituinen ja kokoaikainen työsuhde on pääsääntö.

– Työssäkäyviä ihmisiä kärsii tällä hetkellä köyhyydestä Suomessa. Usein sosiaaliturvasta puhuttaessa huomaa kuinka harva tietää, että moni duunari joutuu turvautumaan sosiaalietuuksiin, esimerkiksi asumistukeen tai jopa toimeentulotukeen, selvitäkseen. Prekaarilisän tavoitteena olisi nimenomaan vähentää työssäkäyvien riippuvuutta tuista, Lohikoski sanoo.

Kompensaatio koskisi erityisesti pienipalkkaisia sekä naisvaltaisia aloja ja kuroisi siten sukupuolten välistä palkkakuilua umpeen. Vuonna 2021 naisia määräaikaisista oli 214 000 ja miehiä 151 000. Naispalkansaajista osa-aikaisia oli 24 prosenttia eli 264 000 ja miespalkansaajista 11 prosenttia eli 122 000. PAMin jäsenkysely vuodelta 2020 kertoo, että kaksi kolmesta osa-aikatyötä tekevästä olisi halunnut kokoaikaisen työn.

– Prekaarilisä olisi yksiselitteisesti tasa-arvoteko. Olemme nähneet, että pienipalkkaiset naiset ovat löytäneet voimantuntonsa ammattiyhdistysliikkeessä. Naiset ovat kyllästyneet tekemään yhteiskunnan peruspilareita kantavaa työtä pilkkahintaan. Olen iloinen PAMin neuvottelutuloksesta. Se osoittaa, että järjestäytyminen todella kannattaa. Lainsäätäjänä näen kuitenkin vastuuni myös työlainsäädännön kehittämiseksi.

Lohikoski toivoo pääsevänsä ajamaan lakialoitteen sisältöä tarvittaessa ensi hallitusohjelmaan ellei aloite löydä kannatusta ennen lähestyvää istuntotaukoa.

– Epämääräisillä työsuhteilla haetaan joustoa nimenomaan työntekijän kustannuksella. Määräaikaisilla työsuhteilla taas kierretään työntekijän irtisanomissuojaa koskevia säännöksiä. Palkalla pitää tulla toimeen. Lakisääteisellä lisällä voimme ohjata työnantajia noudattamaan paremmin työlainsäädännön henkeä, Lohikoski sanoo.