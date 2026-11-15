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Tämä viikko oli suuri tulojen, tuloerojen ja erkaantuvien todellisuuksien viikko. Ylivoimaisesti suurimman huomion vei torstain veropäivä. Silloin listattiin vanhat ja uudet miljoonatuloiset viime vuodelta. Ilmeisesti yhteiskunnallisesti tärkeää on tietää myös, paljonko entiset missit ja nykyiset some-vaikuttajat tienasivat. Veropäivä on tärkeä avoimuuden kannalta, mutta viihdejulkisuus syö pohjaa sen uskottavuudelta.

Tänä vuonna veropäivä kertoi muun muassa sen, että pääomatulot ovat kasvaneet 13 prosenttia, palkkatulot 3,6 prosenttia. Tulohuippu on karannut jo aikaa sitten omiin sfääreihinsä, ja kehitys jatkuu kiihtyen.

Mutta ei kaikki ole synkkää tässäkään asiassa. Vuosittaisessa edellisen vuoden tulojen ja verojen julkistuksessa on jo jonkin aikaa näkynyt merkittävä ero vanhan ja uuden rahan välillä.

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Vanhassa on marmattajia ja niitä, jotka pakenevat veroja ulkomaille.

Uusista miljonääreistä suuri osa ei näe kovissa veroissaan mitään ongelmaa päätellen siitä, että he ottavat tulonsa kovemmin verotettuina palkkatuloina vaikka voisivat järjestellä toisinkin. Woltin perustajiin kuuluva Miki Kuusi oli neljännen kerran peräkkäin Suomen suurituloisin. Hän maksoi 131 miljoonan tuloistaan 49 prosentin verot. Helsingin Sanomien verokoneen mukaan Kuusi on maksanut yhteiseen kassaan vuosien mittaan yhteensä 167 miljoonaa euroa.

Woltissa on omat ongelmansa ruokalähettien heikon aseman takia, mutta suomalaiseen yhteiskuntaan sen perustajien panos on positiivinen.

Myös peliyhtiö Supercellin perustajat ovat olleet hyviä veronmaksajia. Yhtiön toimitusjohtajan Ilkka Paanasen veroprosentti oli viime vuonna 43. Kaikkiaan hän on maksanut veroja 260 miljoonaa euroa.

Rikastuminen ja menestyminen on siis mahdollista vaikka Suomessa vallitsee kireä pohjoismainen verotus. Ehkä uudet nuoret miljonäärit, hyvinvointivaltion kasvatit, oivaltavat vanhoja paremmin, että pohjoismainen taso tarkoittaa myös vakautta, turvallisuutta ja mahdollisuuksia lähtökohdasta riippumatta.

Miehet hyväksyvät leikkaukset

Veropäivä saa aina massiivisen julkisuuden, koska rikkaat ja menestyvät kiinnostavat. Köyhät eivät. Viikolla julkistettiin myös tutkimus siitä, miten suomalaiset suhtautuvat sosiaaliturvan leikkauksiin. Siitä kertoi ainoastaan Kansan Uutiset.

Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämä tutkimus kertoi, että hallituksen tekemiä sosiaaliturvan ja -palveluiden leikkauksia pitää oikeina alle neljännes suomalaisista. Kaksi kolmesta vastaajasta oli samaa mieltä väittämästä, jonka mukaan ”hyvinvointivaltiota/ sosiaaliturvaa ajetaan alas”.

Tulokset eivät sinällään yllätä. Asenteet heijastuvat mielipidemittauksiinkin, joissa erityisesti vasemmisto-opposition kannatus kasvaa ja hallituspuolueiden suosio laskee viime vaaleihin verrattuna.

Sekään ei ole uusi asia, että naisten ja miesten kokemusmaailma erkaantuu voimakkaasti toisistaan. Se näkyy myös uudessa kyselyssä. Hätkähdyttävän suuri osa miehistä, 41 prosenttia, on sitä mieltä, että kaikkien leikkaustenkin jälkeen kaikkein heikoimmassa asemassa olevilla on nykyisin riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Naisvastaajien joukossa väitteestä oli samaa mieltä noin joka neljäs.

Vastaava ero näkyi muissakin kyselyn vastauksissa.

Perinteisesti sukupuolten välinen ero ei ole ollut kovin merkittävä selittävä tekijä hyvinvointivaltioon liittyvissä kysymyksissä, mutta nyt siirtymä on silmiinpistävä, kommentoi kyselyä tekemässä ollut Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Juho Saari.

Ehkä se selittää myös, miksi miesten puolue perussuomalaiset näyttää selviytyvän kuivin jaloin vaalipetoksestaan. Siis siitä, että ”se ei meille käy”, mitä puheenjohtaja Riikka Purra sanoi vielä ennen vaaleja köyhiltä leikkaamisesta.

Suomessa on kannettu vuosikaudet huolta syntyvyyden vähenemisestä. Mitä siihen vaikuttaa se, että etenkin nuoria miehiä puhuttelee konservatiivisuus ja uskonto, nuoria naisia liberaalit arvot?

Ari Peltosen yhden miehen raivokas yhtye Paska julkaisi vuonna 2012 levyn Women are from Venus, men from anus. Sitä kohti ollaan menossa. Pohjoismaisuuteen kuuluva solidaarisuus murtuu. Heikoin lenkki ovat miehet.

Oodi viikolle 46

Verot meidän verta juovat,

sanoo rikkaat, ahneet ruojat.

Kansalla on eri aatos,

kiinnosta ei rikkaan paatos.

Niillä saamme koulutusta,

kulttuuria, kasvatusta.

Sekä myöskin terveyttä,

jos ei Wille päättäis, että

maksut kattoon nostetaan,

köyhille näin kostetaan.

Lääkäriin jos haluut mennä,

päivän ole syömätönnä.

Verot on jo kohtuuttomat,

rikkaan vastuut lohduttomat.

Alentaa on niitä pakko,

tässä tulee sairaussakko.