Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Amnestyn teettämän kyselyn mukaan lähes puolet suomalaisista haluaa seuraavan hallituksen lopettavan asekaupan Israelin kanssa. Suomalaisista 46 prosenttia on täysin tai jokseenkin samaa mieltä asiasta, osoittaa IRO Researchin Amnestylle toteuttama kysely.

Näkemykset jakautuvat voimakkaasti ikäryhmien, sukupuolen ja puoluekannan mukaan. Eri mieltä väittämästä on 39 prosenttia vastanneista.

Tuhannelta vastaajalta kysyttiin myös, onko hyväksyttävää, että Suomi ostaa aseita Israelista. 49 prosenttia ei pidä aseostoja hyväksyttävinä, kun taas 39 prosenttia hyväksyy ne.

ILMOITUS ILMOITUS

– Suomalaisten näkemykset jakautuvat, mutta kysely osoittaa, ettei asekaupan jatkaminen Israelin kanssa nauti selvää kansalaisten tukea. On siis perusteltua edelleen keskustella siitä, millaista vastuuta Suomi kantaa hankkiessaan aseita valtiolta, jonka toimet Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit, sanoo Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson.

Kyselyn mukaan 18–24-vuotiaista 61 prosenttia kannattaa asekaupan lopettamista Israelin kanssa. Myös 25–34-vuotiaista yli puolet on samalla kannalla. Kannatus vähenee vanhemmissa ikäryhmissä. Esimerkiksi 65–74-vuotiaista suurempi osuus vastustaa asekaupan lopettamista kuin kannattaa sitä.

Myös naisten ja miesten näkemyksissä on selvä ero. Naisista 57 prosenttia kannattaa asekaupan lopettamista, miehistä 35 prosenttia. Miehistä 57 prosenttia vastustaa lopettamista.

Asekaupan lopettamista peräänkuulutetaan eniten vasemmistoliiton, vihreiden ja SDP:n kannattajien keskuudessa. Näissä ryhmissä lopettamista kannattaa vastaavasti 90, 81 ja 66 prosenttia.

Kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten kannattajista enemmistö puolestaan vastustaa asekaupan lopettamista. Keskustan kannattajien näkemykset jakautuvat tasaisemmin.

Seuraavalla hallituksella vastuu

Amnestyn mukaan kyselyn tulokset osoittavat, että avoimen keskustelun Suomen asekaupasta Israelin kanssa tulee jatkua. Järjestön mukaan Suomen on arvioitava vakavasti kaupankäynnin ja puolustusyhteistyön yhteyttä Israelin kansainvälisen oikeuden loukkauksiin. Jo tehtyjä hankintoja voi olla vaikea perua, mutta se ei ole peruste jatkaa yhteistyötä ilman kriittistä arviointia.

– Suomi ei voi piiloutua puolustushankintojen teknisten yksityiskohtien taakse. Kun käytämme veronmaksajien rahoja asehankintoihin, meidän on kannettava vastuu siitä, millaista toimintaa hankintamme tukevat. Suomen turvallisuutta ei rakenneta sulkemalla silmiä kansainvälisen oikeuden loukkauksilta, sanoo Frank Johansson.

Suomella on kansainvälisen oikeuden mukainen velvollisuus toimia kansanmurhan estämiseksi. Amnestyn mukaan yhteistyötä Israelin kanssa tulee arvioida tämän velvollisuuden valossa, ja asevientiin liittyvien lupien ja hankintojen läpinäkyvyyttä on lisättävä.

Johanssonin mukaan seuraavalla hallituksella on vastuu varmistaa, ettei Suomen yhteistyö Israelin kanssa jatku ilman ihmisoikeusvaikutusten arviointia ja kansainvälisen oikeuden velvoitteiden tarkastelua.