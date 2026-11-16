Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski vaatii hallitukselta toimia ammatillisen koulutuksen koulutussopimuksiin liittyvän palkattoman työn rajoittamiseksi. Häi on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

– Koulutussopimuksen tarkoitus on antaa opiskelijalle osaamista ja valmiuksia työelämään, ei tarjota työnantajalle ilmaista työvoimaa. Ei ole kohtuullista, että opiskelija tekee kuukausia tai jopa vuosia samoja töitä kuin palkatut työntekijät ilman palkkaa, Lohikoski sanoo tiedotteessa.

Yle kertoi maanantaina tapauksesta, jossa opiskelija oli työskennellyt kirjastossa koulutussopimuksella noin puolentoista vuoden ajan neljänä päivänä viikossa ilman palkkaa.

ILMOITUS ILMOITUS

Lohikosken mukaan lainsäädännössä on selkeitä puutteita: koulutussopimuksille ei ole säädetty enimmäiskestoa eikä selkeitä pelisääntöjä sille, milloin opiskelijan tulisi siirtyä palkalliseen oppisopimukseen.

– Opiskelijaa ei pidä käyttää työpaikan oman työvoiman korvaajana. Opiskelijan aseman turvaaminen ei voi perustua siihen, että jokainen työpaikka arvioi asiaa omalla tavallaan vaan tarvitaan selkeät rajat ja velvoitteet, Lohikoski sanoo.