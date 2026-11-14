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Intialaislähtöinen katolinen verkosto Global Catholic Congress on sitoutunut tukemaan lapsiavioliittojen lopettamista vuoteen 2030 mennessä. Verkostossa on edustajia 44 maasta.

Sitoumus julkistettiin Roomassa lokakuussa osana lasten oikeuksia puolustavan Just Rights for Children -järjestöverkoston (JRC) kansainvälistä kampanjaa.

– Jokainen lapsi ansaitsee lapsuuden, johon kuuluvat ihmisarvo, koulutus, turvallisuus ja toivo, sanoi Global Catholic Congressin puheenjohtaja Rajeev Kochuparambil.

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– Lapsiavioliittojen lopettaminen on yhteinen moraalinen vastuu, joka edellyttää perheiden, yhteisöjen ja uskonnollisten instituutioiden yhteistyötä.

Unicefin vuoden 2023 arvion mukaan maailmassa eli noin 640 miljoonaa naista ja tyttöä, jotka olivat menneet naimisiin ennen 18 vuoden ikää. Noin joka viides 20–24-vuotias nainen oli avioitunut alaikäisenä, kun kymmenen vuotta aiemmin osuus oli lähes joka neljäs.

Lapsiavioliitot ovat vähentyneet, mutta eivät riittävän nopeasti, jotta niistä päästäisiin eroon vuoteen 2030 mennessä.

Lapsiavioliitto voi keskeyttää tytön koulunkäynnin, rajoittaa hänen itsemääräämisoikeuttaan ja heikentää tulevia toimeentulon mahdollisuuksia. YK:n väestörahaston UNFPA:n mukaan lapsiavioliitot ovat sekä sukupuolten eriarvoisuuden seuraus että sitä ylläpitävä tekijä. Erityisen suuressa vaarassa ovat köyhien perheiden ja maaseutuyhteisöjen tytöt.

Unicefin mukaan 45 prosenttia koko maailman lapsena avioituneista tytöistä ja naisista asui Etelä-Aasiassa ja 20 prosenttia Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Intian osuus maailman kokonaismäärästä oli noin kolmannes.

Pelkkä lakimuutos ei riitä

Just Rights for Children -järjestön (JRC) tavoitteena on saada kirkolliset johtajat puuttumaan lapsiavioliittoja ylläpitäviin käsityksiin ja keskustelemaan vanhempien kanssa ennen suunniteltuja avioliittoja.

Järjestö kertoo pyrkivänsä estämään lapsiavioliittoja neuvottelemalla vanhempien, uskonnollisten johtajien ja vihkimisjärjestelyihin osallistuvien ihmisten kanssa. Tarvittaessa se turvautuu myös oikeudellisiin keinoihin. Lapset itse sekä heidän ystävänsä ja sukulaisensa voivat ilmoittaa järjestölle suunnitteilla olevista lapsiavioliitoista.

JRC pyrkii myös auttamaan vähävaraisia perheitä saamaan julkista tukea ja koulutusapurahoja. Näin voidaan lieventää taloudellisia paineita, jotka saattavat johtaa alaikäisten naittamiseen.

Myös Maailmanpankki on korostanut, ettei lainsäädännön muuttaminen yksin riitä lapsiavioliittojen lopettamiseen. Tarvitaan koulutusta, toimeentulomahdollisuuksia ja haitallisten yhteiskunnallisten normien muuttamista.

YK:n yleiskokous hyväksyi syyskuussa päätöslauselman, jolla marraskuun 27. päivä nimettiin kansainväliseksi lapsiavioliittojen sekä varhaisten ja pakkoavioliittojen lopettamisen päiväksi. Päivää vietetään ensimmäisen kerran marraskuussa 2026.