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Ranskan viime kuun mellakoista levitettiin miljoonittain disinformaatiota sisältävää viestintää, jonka mukaan levottomuuksien syynä olivat maahanmuutto ja ”islamisaatio”, kertoo uutistoimisto Reuters. Reuters on nähnyt sekä EU:n että Ranskan ulkoministeriön tekemät sisäiset arviot asiasta.

EU:n arvion mukaan salainen venäläinen verkosto pyrki hyödyntämään Ranskan mellakoita syyttämällä niistä sosiaalisessa mediassa hallitsematonta maahanmuuttoa. Samalla Ranskan kuvattiin menettäneen tilanteen hallinnan.

Elinkustannusten nousua vastustaneissa mielenosoituksissa nähtiin rajua mellakointia ja ryöstelyä eli puolilla Ranskaa lokakuussa.

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Omaa peliään ei pelannut yksin Venäjä. Ranskan ulkoministeriön kokoamassa arviossa havaittiin myös israelilaisten ja Yhdysvaltojen MAGA-liikkeeseen liittyvien sosiaalisen median tilien levittäneen ”vihamielisiä narratiiveja” mellakoiden ympärillä yhdistäen ne radikaaliin islamismiin ja maahanmuuttoon.

Eurooppalaisten disinformaatioasiantuntijoiden analyysin mukaan ulkoiset toimijat ovat yrittäneet käyttää Ranskan kotimaista kuohuntaa omiin poliittisiin tarkoituksiinsa.

Reutersin mukaan salainen venäläinen verkosto englanninkieliseltä nimeltä ”Operation Overload” levitti länsimaisia tiedotusvälineitä jäljitteleviä videoita ranskalaiselle yleisölle. Joissakin videoissa väitettiin virheellisesti, että maahanmuuttajat olivat raiskanneet mielenosoittajia tai että terrori-iskut olivat lähellä.

Ranska on jo aiemmit syyttänyt Venäjän käyttävän disinformaatiota liittyen maan ensi vuoden presidentinvaaleihin.

EU:n analyysi kattaa ajanjakson 7.–21. lokakuuta. Sen mukaan Venäjä pyrki kuvaamaan Ranskan johdon heikkona ja autoritaarisena, uutistoimisto siteeraa.

”Tällaiset tapahtumat tarjoavat mahdollisuuksia heikentää kansallisia hallituksia, lietsoa pelkoa ja eripuraa sekä muokata yleisön käsityksiä ennen vaaleja”, sanotaan rajoitetun levityksen EU-asiakirjassa.

Analyyseissä ei ole löytynyt todisteita siitä, että Moskova tai muut toimijat olisivat yllyttäneet tai kärjistäneet mielenosoituksia, mutta niitä käytettiin opportunistisesti hyväksi.

Tietoa manipuloitiin massiivisesti

Israelista ja Yhdysvalloista lähtöisin oleva informaatiovaikuttaminen oli volyymiltaan moninkertaista venäläiseen verrattuna. Ranskan ulkoministeriön arvion mukaan kymmenen eniten katsottua levottomuuksia käsittelevää viestipalvelu X:n julkaisua ”venäläismielisistä piireistä” keräsi 2,8 miljoonaa katselukertaa 16.–18. lokakuuta.

MAGA-liikkeeseen kytkeytyviä viestejä katsottiin samaan aikaan X:ssä yli 49 miljoonaa kertaa ja israelilaisvaikuttajien yli 35 miljoonaa kertaa.

Reutersin haastatteleman RAND Corporation -ajatushautomon johtavan politiikan tutkijan Elina Treygerin mukaan tällaiset kampanjat ovat osa pitkäkestoista ”narratiivikilpailua”. Se voi ajan mittaan muuttaa käsitystä sitä, miten länsimaiset demokratiat nähdään Euroopassa ja sen ulkopuolella. Kampanjat ruokkivat maahanmuuttovastaista vastareaktiota, joka ajaa eurooppalaisia ​​äänestäjiä kohti poliittisia ääripäitä.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron totesi jo 21. lokakuuta, ettei mielenosoitusten taustalla ollut havaittavaa ulkomaista sekaantumista, mutta kyseessä oli ollut ”ulkomaisten toimijoiden harjoittamaa tiedon manipulointia”.

EU:n mukaan venäläinen ”Operation Overload” on ollut toiminnassa syyskuusta 2023 lähtien. Se on kohdistanut iskuja länsimaisiin julkisuuden henkilöihin, instituutioihin ja tiedotusvälineisiin musertaakseen niitä tahoja ja heidän tukeaan Ukrainalle samalla kun se edistää Venäjän etujen mukaista sisältöä.

Raportin mukaan operaation toiminnan ”tarkoituksena oli myös heikentää Euroopan tukea Ukrainalle väittämällä, että Euroopan hallitukset asettavat Ukrainan etusijalle kotimaisten asioiden kustannuksella”.

Britanniassa toimiva ajatushautomo Institute for Strategic Dialogue kertoi ”Operation Overloadista” jo viime vuonna. Ajatushautomon mukaan se on ”jatkuva ja laajamittainen venäläinen tiedotusoperaatio. Se tekeytyy luotettaviksi lähteiksi kylvääkseen eripuraa, hämmennystä ja epäluottamusta”.

”Operaatio luo ja julkaisee videoita, jotka näyttävät uutisraporteilta, käyttää tekoälyä kloonatakseen asiantuntijoiden ääniä, väärentää sanomalehtien otsikoita ja manipuloi kuvia”, instituutti kuvasi.