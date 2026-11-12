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Verotus ei ole vaurastumisen este, todistavat torstaina julkistetut viime vuoden verotilastot. Eniten ansainneet tienasivat kymmeniä miljoonia euroja, ja yli miljoonatuloisia oli satoja.

Suurituloisimpien joukossa on myös kovia veronmaksajia. Tulolistan kärjessä on tälläkin kertaa ruokalähettipalvelu Woltin perustajiin kuuluva Miki Kuusi yli 131 miljoonan euron tuloillaan. Toisin kuin useimmat miljonäärit, Kuusi otti tuloistaan valtaosan palkkana ja maksoi niistä sen mukaiset verot. Kuusen veroprosentti oli 48,7. Veroja hän maksoi 64 miljoonaa euroa.

Suurin osa suurituloisimmista saa kokonaisansioihinsa nähden pientä palkkaa. Rahansa he ottavat pääomatuloina. Silloin tyypillinen veroprosentti on 34.

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Verohallinto tiedotti aiemmin tällä viikolla, että viime vuonna kerättiin tuloveroja 47,3 miljardia euroa. Vuoden 2025 tuloverokertymä on 4,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Ansiotuloveroa kertyi noin 35,8 miljardia euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 1,2 miljardia euroa eli 3,6 prosenttia. Pääomatuloverot kasvoivat lähes 0,5 miljardia euroa eli 13 prosenttia, ja niitä kertyi yhteensä reilut 4 miljardia euroa.

Torstaina julkistetut tiedot eivät kerro koko kuvaa pääomatuloista. Niitä saatiin paljon enemmän kuin tilastoissa näkyy. Pääomatuloissa on verovapaita osuuksia, ja niistä voi myös tehdä erilaisia vähennyksiä ja vähentää tappioita.

Varallisuuserot ovat Suomessa kasvaneet enemmän kuin tuloerot. Niistä verotilastot eivät kerro mitään.

Vasemmistoliitto on esittänyt miljonääriveroa vuodesta 2022. Siinä asetettaisiin miljoonan euron ylittävälle omaisuudelle yhden prosentin vero, josta oma vakituinen asunto on rajattu ulos. Eduskunnan tietopalvelun mukaan yhden prosentin miljonäärivero toisi valtion kassaan puolesta miljardista miljardiin euroa.

”Nykymallissa omistamista kohdellaan verotuksessa huomattavasti kevyemmin kuin palkkatyötä. Rikkaat voivat vaurastua sijoitustoiminnalla vuodesta toiseen olemattoman veron ja erilaisten verovälttelytoimien vuoksi. Vasemmistoliitto onkin pitkään vaatinut, että kaikkia tuloja tulisi verottaa saman progressiivisen taulukon mukaan”, kansanedustaja Pia Lohikoski kommentoi asiaa torstaina.