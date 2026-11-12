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Perussuomalaisten kannattajissa elää vahva epäusko tiedettä kohtaan, kertoo torstaina julkistettu Tiedebarometri.

Kyselyssä vain puolet puolueen kannattajista allekirjoittaa väitteen, että tieteeseen voi luottaa, koska tutkijat tekevät työtään yhteiseksi hyväksi. Muissa puolueissa luottamus tähän on 70–80 prosentin luokkaa. Tutkijoiden eettisiin periaatteisiin luottaa vielä harvempi perussuomalainen ja tutkijoiden riippumattomuuteen vain joka kolmas.

Perussuomalaisten kasvanut epäluottamus tieteeseen näkyy muun muassa siinä, että ilmastonmuutosta vakavana uhkana pitävien määrä on vähentynyt 2000-luvun alusta. Samaan aikaan tieteellinen näyttö aiheesta on vahvistunut.

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Yhtenä mahdollisena syynä barometrissä pidetään sitä, että aihe on nyt vähemmän esillä mediassa kuin 20 vuotta sitten.

Lisäksi aihe on vahvasti politisoitunut, mikä jakaa mielipiteitä ilmastotoimien tärkeydestä ja vaikutuksista. Politisoituminen näkyy siinä, että perussuomalaisten kansanedustajat Pekka Aittakumpu ja Minna Reijonen esittivät äsken Suomen ilmastopaneelin lakkauttamista, koska sen suositukset seuraavalle vaalikaudelle eivät miellyttäneet heitä.

Pappi ja farmaseuttitaustainen kansanedustaja asettivat oman mielipiteensä lukuisista professoreista ja akateemisista tutkijoista koostuvan paneelin rinnalle, ja katsoivat tietävänsä paremmin.

Tämä on linjassa sen kanssa, että Tiedebarometrissä 60 prosenttia perussuomalaisista kyseenalaisti ilmastonmuutoksen vakavuuden ja tiukempien ilmastotoimien vaatimuksen. Kaikista vastaajista taas 70 prosenttia allekirjoitti ne.

Selvä enemmistö perussuomalaisten kannattajista oli sitä mieltä, että politiikka vaikuttaa liikaa tutkimukseen ja tutkijoiden mielipiteisiin.

Vastaajia pyydettiin nimeämään enintään kolme tutkijaa, joita he pitävät luotettavina. Luotettavimmiksi nimetyt ovat valtaosin televisiosta tuttuja. Ykkönen oli avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja. Kakkoseksi nousi tällä kertaa psykologian emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvinen. Hänen lisäkseen muita uusia nimiä listalla ovat poliittisten historian tutkija Timo R. Stewart ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.