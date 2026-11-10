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Humanitaarinen katastrofi jatkuu Gazassa. Viime viikonlopun myrsky tulvi noin 70 000 telttaan ja pakotti perheitä pakenemaan veden valtaamilta leireiltä keskellä yötä. Rankkasateissa tuhoutui arviolta yli 6 000 suojaa ja 17 400 vaurioitui.

Pelastakaa Lapset varoittaa, että mikäli Israel ei päästä apua välittömästi rajan yli Gazaan, joutuvat sadat tuhannet lapset kohtaamaan talven kylmyyden, sateet ja tulvat riittämättömissä suojissa. Gazassa yli puoli miljoonaa lasta elää vailla turvallista suojaa talven alkaessa.

Järjestöjen ja YK:n muodostaman suojaklusterin mukaan noin 58 prosenttia Gazan väestöstä, eli 1,2 miljoonaa ihmistä, oli jo ennen talvimyrskyä vailla turvallista asianmukaista suojaa. Heistä arviolta 564 000 on lapsia.

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Viime vuoden lokakuussa julistetun tulitauon piti mahdollistaa esimerkiksi asuntovaunujen toimittaminen Gazaan. Israelin viranomaiset ovat kuitenkin toistuvasti estäneet niiden pääsyn alueelle. Alueelle ei myöskään ole saatu riittävästi telttoja, pressuja eikä suojien korjaamiseen tarvittavia rakennustarvikkeita.

Myös lämmityslaitteista ja polttoaineesta on pulaa. Suojaklusterin kyselyyn osallistuneista perheistä 84 prosentilla ei ole toimivaa keinoa lämmittää suojaansa, ja lähes puolet käyttää ruoanlaittoon muovia, renkaita, roskia tai pahvia. Näiden polttamisesta vapautuvat myrkylliset kaasut voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia.

Yli miljoona ihmistä Gazassa tarvitsee talvivaatteita, ja perheet kertovat lasten lämpimien vaatteiden olevan kiireellisimpiä tarpeita talven lähestyessä. YK:n mukaan viime talvena ainakin 11 lapsen raportoitiin kuolleen hypotermiaan Gazassa. Monet muut sairastuivat hengitystieinfektioihin tai kärsivät aliravitsemuksen ja pitkäaikaissairauksien pahenemisesta.

Gazan talveen varautumiseen tarvittavasta 283 miljoonasta Yhdysvaltain dollarista puuttuu YK:n mukaan edelleen noin 60 prosenttia.

Huono sää tappaa

– Neljä lasta, joiden olisi pitänyt olla turvassa ja lämpimässä perheidensä kanssa, menetti henkensä täysin vältettävissä olleella tavalla. Heidän kuolemansa muistuttavat traagisesti siitä, että Gazassa jopa huono sää voi muuttua lapsille hengenvaaralliseksi, sanoo Pelastakaa Lasten Lähi-idän, Pohjois-Afrikan ja Itä-Euroopan aluejohtaja Ahmad Alhendawi.

Hänen mukaansa kyse ei ole vain huonosta säästä.

– Samaan aikaan, kun lapset nukkuvat tulvavedessä, teltat, suojatarvikkeet ja polttoaine odottavat Gazan rajalla, koska Israelin viranomaiset estävät niiden pääsyn alueelle. Tämä on tietoinen päätös, ja lapset maksavat siitä hinnan. Humanitaariset järjestöt ovat toistuvasti varoittaneet, että ilman riittäviä suojatarvikkeita ja apua talven varalta lapset altistuvat vakavalle vaaralle. Nyt nämä varoitukset ovat käyneet toteen kaikkein traagisimmalla mahdollisella tavalla.

Pelastakaa Lapset vaatii kansainvälistä yhteisöä toimimaan välittömästi lasten suojelemiseksi ja vältettävissä olevien lasten kuolemien estämiseksi Gazassa.

– Kansainvälisen yhteisön, mukaan lukien Suomen, on lisättävä painetta Israelin viranomaisia kohtaan rajanylityspaikkojen avaamiseksi. Telttojen, suojatarvikkeiden, polttoaineen sekä talvivaatteiden toimittaminen Gazaan on sallittava ilman rajoituksia. Myös humanitaarista apua tarvitaan kiireellisesti lisää. Esimerkiksi UNRWA muodostaa Gazan humanitaarisen avustustoiminnan selkärangan, minkä vuoksi on kriittistä, että Suomi jatkaa UNRWA:n rahoittajana, toteaa Pelastakaa Lasten vaikuttamistyön erityisasiantuntija Sonja Hyötylä.

Gazassa asuu arviolta 1,98 miljoonaa ihmistä, joista Palestiinan tilastokeskuksen mukaan 930 600 on lapsia.