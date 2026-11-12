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Suomi kiristää Venäjän kansalaisten maahantulon rajoituksia. Valtioneuvosto teki asiasta periaatepäätöksen tänään torstaina. Päätöstä perustellaan maahantulon muodostamalla uhalla Suomen kansainvälisille suhteille.

Uudet rajoitukset koskevat lyhytaikaista, viisumilla tapahtuvaa työntekoa, kuten ammattiurheilua. Uusi periaatepäätös otetaan huomioon viranomaisten viisumiharkinnassa sekä maahantulon ja lyhytaikaisen oleskelun edellytysten arvioinnissa 16. marraskuuta alkaen.

EU:n viisumisäännöstön ja Schengenin rajasäännöstön mukaan viisumi voidaan evätä ja maahantulo estää, jos hakija saattaa muodostaa uhan jonkin jäsenvaltion kansainvälisille suhteille.

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– Venäjän hyökkäyssodan jatkuessa venäläisillä urheilijoilla ei ole asiaa Suomeen. Maahantulo vaarantaisi Suomen kansainväliset suhteet. Sama koskee muutakin lyhytaikaista viisumilla tapahtuvaa työntekoa, joka ei ole Suomen kansallisen edun kannalta välttämätöntä, ulkoministeri Elina Valtonen sanoo.

Jatkossa Venäjän kansalaisten työskentely Schengen-viisumilla voidaan sallia ainoastaan Suomen kansallisen edun, kuten huoltovarmuuden kannalta välttämättömiä tehtäviä varten.

Urheilijoiden osalta maahantulorajoitukset koskevat myös niin sanotun neutraalin statuksen saaneita urheilijoita. Tätä perustellaan sillä, että Venäjä hyödyntää urheilua propagandansa välineenä ja pyrkii urheilun avulla edistämään kansainvälisen oikeuden vastaisen hyökkäyssotansa tavoitteita.

Venäjä vastuuseen sodasta

Torstaina valmistui myös kaksi ulkoasiainvaliokunnan mietintöä, joissa se puoltaa sekä Venäjän hyökkäysrikosta käsittelevän erityistuomioistuimen että kansainvälisen vaadekomission perustamista.

Torstaina hyväksytyt mietinnöt vievät eteenpäin toimia, joilla Venäjä saatetaan vastuuseen hyökkäyssodastaan Ukrainaa vastaan ja sen aiheuttamista vahingoista.

Toisessa mietinnössä valiokunta puoltaa korvaushakemuksia käsittelevän vaadekomission perustamista ja toisessa sitä, että Suomi liittyy erityistuomioistuimen perustamista koskevaan kansainväliseen järjestelyyn.

Erityistuomioistuinta koskevassa mietinnössään valiokunta toteaa, että hyökkäysrikoksesta vastuussa olevien henkilöiden saattaminen oikeudelliseen vastuuseen on tärkeää kansainvälisen oikeusjärjestyksen uskottavuuden sekä oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan kannalta.

Venäjän hyökkäysrikoksia Ukrainassa ei voi käsitellä Haagin Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa ICC:ssä, koska Venäjä ei ole ICC:n jäsen. Tämän vuoksi on ryhdytty perustamaan erillistä Ukrainaan kohdistuvaa hyökkäysrikosta käsittelevää erityistuomioistuinta.