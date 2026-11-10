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Vasemmistoliiton kansanedustajan Timo Furuholmin mukaan STT:n uutistoiminnan lopettaminen osoittaa, kuinka haavoittuvassa asemassa suomalainen mediakenttä on. Furuholm esittää vaalikaudet ylittävää parlamentaarista sopua, jotta Suomessa voidaan turvata moniääninen kotimainen mediakenttä ja yhdenvertainen tiedonvälitys koko maassa. Sopimuksella tulee myös vahvistaa pienten mediatoimijoiden mahdollisuuksia selviytyä kansainvälisten digijättien valtaamassa markkinassa.

– Valtakunnallinen mediapolitiikka on juuttunut ainaiseen Yle-keskusteluun, vaikka ongelmat ovat muualla. Tarvitsemme laajemman keskustelun siitä, miten kotimaisen journalismin tulevaisuus turvataan. Meidän on pystyttävä sopimaan yli puoluerajojen ja vaalikausien siitä, kuinka myös pienet mediatoimijat pidetään pystyssä ja luotettava tiedonvälitys turvataan kaikkialla Suomessa, toteaa liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Furuholm.

Furuholmin mukaan vahva Yle, elinvoimainen kaupallinen media sekä pienet paikalliset ja itsenäiset toimitukset ovat kaikki osa moniäänistä mediakenttää. Mediapolitiikassa on tarkasteltava kokonaisuutta ja luotava pitkäjänteisiä ratkaisuja journalismin toimintaedellytysten vahvistamiseksi.

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– Ihmisten mahdollisuus saada luotettavaa tietoa ei saa riippua asuinpaikasta tai varallisuudesta. Myös pienten paikkakuntien asiat on tuotava julkisuuteen, ja paikallisten vallanpitäjien toimintaa on voitava valvoa. Siksi pienempien toimitusten tulevaisuus kuuluu koko yhteiskunnalle.

STT ilmoitti lokakuun lopussa päättäneensä lopettaa uutis- ja kuvatoimistoliiketoimintansa maaliskuussa 2027. Furuholmin mukaan tilanne osoittaa, kuinka kiireellisesti suomalaisen tiedonvälityksen tulevaisuuteen on tartuttava.

– STT:n uutistoiminnan alasajo on vakava isku suomalaiselle mediakentälle. Tilanteen seuraaminen tumput suorina on vahingollista sekä tiedonvälitykselle että demokratialle. Hallituksen on koottava eduskuntapuolueet ja alan toimijat etsimään ratkaisuja ennen kuin menetämme lisää journalistista osaamista ja toimituksia, Furuholm vaatii.

Parlamentaarisessa työssä on Furuholmin mukaan arvioitava journalismin tukemista, paikallisen tiedonvälityksen turvaamista ja uutistoimistopalvelujen jatkuvuutta. Ratkaisujen on vahvistettava toimitusten riippumattomuutta ja annettava alalle ennakoitava näkymä tulevaisuuteen.