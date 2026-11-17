Sisä-Savon Vasemmisto piti syyskokouksen marraskuun puolessa välissä Suonenjoella. Osaston puheenjohtajaksi ensi vuodelle valittiin Johanna Tapaninen, varapuheenjohtajaksi Jani From ja sihteeri-rahastonhoitajaksi Pekka Voipio. Johtokunnassa istuvat myös Tapani Tähkäpää ja Ari Korpirinne, kaikki suonenjokelaisia.
Varajäseniksi valittiin Leena Ålander mansikkakaupungista ja Anni Pihl Rautalammin emäpitäjästä. Emma Ilomäki jatkaa toiminnantarkastajana, samoin varalla Riitta Härkönen, molemmat suonenjokisia.
Kokousväki työsti Jani Fromin laatimaa kannanottoa, jossa Pohjois-Savon hyvinvointialuetta vaaditaan turvaamaan lähipalvelut yltiöpäisen keskittämisen sijaan. Kannanotossa korostetaan, että se luo tasa-arvoista ja oikeudenmukaista elämää alueella.
Viime vuoden kevään kuntavaalien tuloksena Vasemmistoliittoa edustaa Rautalammin valtuustossa varajäsenenä Anni Pihl ja Suonenjoella varsinaisina Jani From, Ari Korpirinne ja Johanna Tapaninen.
Suonenjoella vasemmistoliiton Jani From hoitaa puheenjohtajuutta kasvun ja oppimisen lautakunnassa, Johanna Tapaninen rivijäsenyyttä teknisessä ja Pekka Voipio tarkastuslautakunnassa.