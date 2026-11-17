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Listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta tulisi uudistaa. Tätä mieltä on enemmistö Finnwatchin kyselyyn vastanneista eduskuntapuolueista. Osittain eri mieltä tästä ovat vain perussuomalaiset ja RKP. Kokoomus vastasi, että sillä ei ole kantaa asiaan. Käytännössä puolue vastustaa osinkoverotuksen kiristämistä tarkoittavaa uudistusta.

Avoimissa vastauksissa sekä kokoomus että RKP kertoivat kuitenkin olevansa avoimia uudistukselle, jos se toteutetaan yrittäjäriski huomioiden eikä tavoitteena ole yleinen yrittämisen verotuksen kiristäminen.

Nykyisessä hallitusohjelmassa linjattiin erikseen, että järjestelmään ei tehdä muutoksia.

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– Vaikuttaa siltä, että asiantuntijoiden viesti osinkoverohuojennuksen lukuisista ongelmista on kuultu ja puolueet ovat valmiimpia keskustelemaan järjestelmän korjaamisesta, iloitsee Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen.

Tutkimusten mukaan nykymuotoinen osinkoverohuojennus haittaa investointeja ja kohtelee eri toimialoja eriarvoisesti. Lisäksi se synnyttää yrityksille listautumiskynnyksen, suosii perusteettomasti varakkaimpien yhtiöiden omistajia ja kannustaa suurituloisia muuntamaan ansiotuloja osingoiksi.

Selvintä tuki osinkoverouudistukselle oli vuoden 2023 kyselykierroksen tapaan vasemmistoliiton, vihreiden ja SDP:n vastauksissa. Sekä vasemmistoliitto että vihreät luopuisivat kokonaan yhtiön nettovarallisuusasemaan sidotusta verohuojennuksesta.

Perussuomalaisten kanta osinkoverouudistukseen on muuttunut edellisen kyselyn ”osittain samaa mieltä” olevasta “osittain erittäin mieleen”.

SDP:n liuku oikealle näkyy

Yksi kiinnostavimmista kannanmuutoksista kyselyssä on SDP:n muuttunut suhtautuminen arvonnousuveron käyttöönottoon. SDP vastasi, ettei puolueella ole aiheeseen kantaa. Finnwatchin mukaan linjamuutos on yllättävä, sillä viime hallituskaudella SDP ajoi aktiivisesti arvonnousuveroa. Veromuutos jäi kuitenkin lopulta toteutumatta ja siksi muuttoihin liittyvä verosuunnittelu jatkuu.

– Arvonnousuverolla on tärkeä rooli veropohjan turvaamisessa. Keskeisistä verrokkimaista poiketen Suomi ei ole ottanut sitä käyttöön ja kannustaa edelleen yritysomistajia muuttamaan pois Suomesta, Hietanen ihmettelee demarien mielen muuttumista.

Nyt arvonnousuveroa kannattavat vain vasemmistoliitto ja vihreät.

Arvonnousuveron tarkoituksena on saattaa Suomessa syntyneet omaisuuden arvonnousut veronalaisiksi myös niissä tapauksissa, joissa verovelvollinen muuttaa ulkomaille ennen omaisuuden realisointia. Veroa ei kuitenkaan perittäisi muuton yhteydessä, vaan se tulisi maksettavaksi vasta siinä vaiheessa, kun omaisuus myydään tai luovutetaan eteenpäin. Tällä hetkellä esimerkiksi ison sijoitusomaisuuden myyntivoittoverotukselta voi välttyä kokonaan siirtämällä asuinkirjansa ulkomaille ennen omaisuuden myyntiä.

Kyselyssä kartoitettiin puolueiden näkemyksiä yli kymmeneen erilaiseen verotoimenpiteeseen. Myönteisimmin kyselyssä esitettyihin verotoimiin suhtautuvat vasemmistoliitto ja vihreät. Niistä kumpikin kannattaa kaikkia veropohjan turvaamiseksi, läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja päästöohjauksen vahvistamiseksi esitettyjä toimia. Vähiten tukea esitetyt toimet saavat kokoomukselta.