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Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen poliisin voimankäytöstä. Kysymyksen taustalla on huoli siitä, onko poliiseilla riittävästi osaamista tunnistaa vammaisuuteen liittyviä erityistarpeita ja toimia tilanteissa niin, ettei tarpeettomaan voimankäyttöön päädytä-

– Meillä on jo yksi kuolemantapaus, kun poliisi käytti viime elokuussa etälaumautinta kehitysvammaiseen mieheen Espoon Rinnekodissa, ja mies kuoli sairaalassa. Tapauksesta on aloitettu esitutkinta. Vammaisen henkilön omainen oli jo aiemmin huolestunut läheisensä voinnista, Meriluoto sanoo.

Vammaisen henkilön haastavalle käyttäytymiselle syynä voivat olla esimerkiksi liian ahdistava tai vaativa sosiaalinen tilanne, kommunikoinnin pulmat, epävarmuus, turvattomuus, oman toiminnan ohjaamisen vaikeudet, aistipoikkeavuudet, tunteiden käsittelyn vaikeus, liian tiheät muutokset ympäristössä tai lääkehoidon haittavaikutus.

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– Usein taustalla on kommunikaation ja vuorovaikutuksen pulmia. Jos ihminen ei ymmärrä tai tule ymmärretyksi, turhautuminen voi näkyä ulospäin tavalla, joka tulkitaan virheellisesti uhkaavaksi tai tottelemattomaksi käyttäytymiseksi, Meriluoto toteaa.

Kirjallisessa kysymyksessään Meriluoto kysyy hallitukselta, aiotaanko poliiseille järjestää erityiskoulutusta kehitysvammaisten henkilöiden kohtaamiseen. Lisäksi hän kysyy, huomioidaanko poliisin voimankäyttöä koskevissa ohjeissa ja koulutuksessa nykyisellään vammaisuuteen liittyvät erityiskysymykset ja onko niiden huomiointia tarkoitus vahvistaa.

Meriluoto haluaa myös selvityksen siitä, miten viranomaiset varmistavat, ettei vammaisuudesta johtuva käyttäytyminen johda tarpeettomaan voimankäyttöön.

– Poliisin on pystyttävä tunnistamaan tilanteet, joissa kyse ei ole uhkaavasta käyttäytymisestä vaan esimerkiksi kommunikaation vaikeuksista.