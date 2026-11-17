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Talous kasvaa nyt ripeästi, mutta työllisyyden paranemiseen se ei ole vaikuttanut. Tilastokeskuksen uusimmassa julkistuksessa työttömyys kasvoi syyskuussa. Työttömyysasteen trendiluku oli 10,5 prosenttia.

Pääministeri Petteri Orpo ja muut kokoomusministerit ovat lupailleet, että pian kasvu alkaa heijastua myös työttömyyslukuihin. Orpon lupaamasta 100 000 uudesta yrityksiin syntyvästä työpaikasta ei kuitenkaan kukaan kehtaa puhua enää mitään.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi syksyn 2026 työmarkkinaennusteen tiistaina. Sen mukaan mitään olennaista paranemista ei ole tiedossa seuraavaan kahteen vuoteen. Työllisyysaste laskee tänä vuonna 75,7 prosenttiin ja nousee 76,6;een vuonna 2028.

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Työttömyysastekin laskee, mutta marginaalisesti. Ensi vuonna työttömyysasteen ennustetaan laskevan 9,6 prosenttiin ja 9,4 prosenttiin vuonna 2028.

Työttömyysasteen mahdollinen lasku noin yhdellä prosenttiyksiköllä tarkoittaa työttömiksi henkilöiksi muutettuna sitä, että massatyöttömyys jatkuu vielä pitkään. Ministeriön ennusteen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa 340 000 henkilöön tänä vuonna ja pysyy keskimäärin ennallaan vuonna 2027. Vuonna 2028 työttömien työnhakijoiden määrä laskee 328 000 henkilöön.

Kahden vuoden päästä Suomessa olisi siis 12 000 työtöntä vähemmän kuin nyt.

Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa tänä vuonna 142 000 henkilöön ja ensi vuonna 145 000 henkilöön. Vuonna 2028 sen pitäisi laskea 137 000 henkilöön.

Nuorisotyöttömyys laskee ennusteessa tämän vuoden 42 000;sta 38 000 henkilöön vuonna 2028.

Huonoa työttömyystilannetta selittää ministeriön mukaan se, että kasvu on ollut maltillista ja painottunut vientiin. Työllisyyden kannalta keskeinen kotimainen kysyntä on ollut heikkoa. Miksi? Sitä selittää osaltaan tänään julkaistu Avoimen työttömyyskassan kysely, jonka mukaan työssä käyvätkin lykkäävät hankintojaan talouden epävarmuuden ja työttömyyden pelon takia.