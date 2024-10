Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton turkulainen kansanedustaja Johannes Yrttiaho?

– Orpon hallituksen työelämän oikeuksiin kohdistuvat heikennykset jatkuivat. Paikallisen sopimisen laajentamista koskeva esitys oli valiokuntien käsittelyssä ja torstaina valtioneuvostosta annettiin ns. vientimallia koskeva esitys, joka tulee käsittelyyn ensi viikolla.

– Pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja työministeri Arto Satosen (kok.) politiikka kuitenkin oli paljaimmillaan esillä leipomotyölain kumoamista koskevassa esityksessä tällä viikolla. Esitys on suoraa ja peittelemätöntä palkkojen alentamista. Esityksellä leikataan pois leipomotyöntekijöiden 100 prosentin yölisä. Se voi tarkoittaa jopa yli tuhannen euron leikkausta kuukausipalkkaan.

”Kaikki nämä lait ovat palkkadumppausta ja niillä turvataan ennen kaikkea yhtiöiden omistajien voitot.”

– Paikallisen sopimisen laajentaminen järjestäytymättömiin yrityksiin taas tekisi mahdolliseksi lainsäädäntöä heikommat paikalliset sopimukset. Täysimääräisesti työnantajan eduksi käytettynä ne voisivat tarkoittaa 10 000-20 000 euron heikennyksiä vuosipalkoissa. Esitys myös murtaisi työehtosopimusten yleissitovuutta. Paikallisen sopimisen lisääminen lopettaa yleissitovuuden nopeimmin naisvaltaisilta palvelualoilta.

– Niin sanottua vientimallia koskeva laki, jolla sovittelijaa kiellettäisiin antamasta vientialoja ylittävää sovintoesitystä tiukentaisi jo nyt työmarkkinoille ajettua käytäntöä, jonka mukaan vientialojen palkankorotuksia eivät muut alat voisi ylittää. Tämän mallin soveltaminen painaa palkkoja kautta linjan, sillä vientialoilla on vaikea saada riittäviä korotuksia nykyisessä taloustilanteessa, jossa vienti ei vedä.

– Julkisten alojen palkankorotuksia taas pidätellään hyvinvointialueiden ja kuntien leikkauspolitiikalla ja yleisellä talouskurilla. Tilanne muodostaa tosiasiassa jarrun myös vientialojen pöydässä. Lopputulemana pienipalkkaiset julkisen puolen palveluammatit jäävät pahaan palkkakuoppaan pitkäksi aikaa.

– Kaikki nämä lait ovat palkkadumppausta ja niillä turvataan ennen kaikkea yhtiöiden omistajien voitot heikkenevässä taloustilanteessa sekä tähdätään taantuman jälkeisen mahdollisesti elpyvän talouden oloissa työvoiman alennusmyyntiin, palkkojen ja työehtojen mittavaan heikentämiseen.

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

– Olemme haastaneet hallituksen esitykset paikallisesta sopimisesta ja leipomotyölaista.

– Valiokuntakäsittelyssä pyritään vaikuttamaan niin, että esitykset eivät menisi läpi tai niitä muutettaisiin riittävästi, jotta työväen suojelu, työntekijöiden neuvotteluasema ja työehtojen taso voitaisiin turvata.

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– Leipomotyölakia koskevassa keskustelussa korostin työväensuojelun periaatetta alalla, jolla työnantajalla on vahva kannustin teettää yötyötä. Leipomotuotteet halutaan myyntiin ja jakeluun tuoreena heti aamusta. Siksi työntekijöiden suojelemiseksi yölisä on säädetty lakiin.

– Yötyö on tutkitusti erittäin haitallista terveydelle. Se haittaa myös perhe-elämää. Tuntuva korvaus pidättelee työnantajaa teettämästä yötyötä ja vähintäänkin takaa työntekijälle siitä kunnollisen korvauksen. Esitys pahentaisi alan työvoimapulaa ja lisäisi ulkomaisen halpatyövoiman käyttöä. Esitys pitäisi ehdottomasti hylätä!

– Perustuslakivaliokunnassa käsittelimme paikallisen sopimisen lisäämistä. Esitykseen sisältyvä luottamusmiehen aseman murtaminen on vastoin YK:n alaisen Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksia.

– Järjestäytymättömän luottamusvaltuutetun nostaminen sopimaan työpaikalla luottamusmiehen rinnalla antaa työnantajalle mahdollisuuden kilpailuttaa työntekijäpuolta toisiaan vastaan ja lisäksi lähetettyjen ulkomaisten työntekijöiden hyväksikäyttö yleistyy ja helpottuu, kun järjestäytyneen luottamusmiehen ohi voidaan tehdä paikallisia sopimuksia.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Ulkopoliittisen johdon perjantainen tapaaminen on kyllä puhututtanut. Ukrainan avustamisen ja Lähi-idän tilanteen aiheuttama ristiveto hallituksessa eivät kuitenkaan ole ainoita, jotka vaatisivat selkiyttämistä siitä, mikä on Suomen linja. Vähälle huomiolle on jäänyt lausuntosekamelska siinä erittäin isossa ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjakysymyksessä joka koskee Suomen ydinenergialain muuttamista eli ydinaseiden sallimista Suomessa.

– Nyt voimassa oleva lakihan kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen Suomessa. Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on puhunut aikaisemmin useaan otteeseen siitä, että lakia voidaan tältä osin muuttaa. Demokraatti-lehdelle Häkkänen kertoi viime toukokuussa, että parhaillaan arvioidaan, onko ydinaseet Suomessa kieltävän 4 pykälän muuttamiselle perusteita ja tarvetta. Hän totesi, että hallituksen on tarkoitus käydä Nato-maiden ja keskeisten ydinasevaltioiden kanssa vuoropuhelua tästä asiasta. Ja vielä tämän vuoden alussa myös kokoomuksen silloinen presidenttiehdokas Alexander Stubb oli valmis sallimaan vähintäänkin ydinaseiden kauttakuljetukset Suomen alueen kautta. Myös pääministeri Orpo lausui keväällä, että ydinenergialain muuttaminen ratkaistaan nyt loppuvuodesta.

– Nyt kaikki ovat asiasta hiljaa. Häkkänen vastasi vaikenemalla, kun eduskunnan edessä vaadin häntä selventämään tämänhetkistä kantaansa ydinenergialain muuttamiseen. Tämä sekavuus johtunee siitä, että ulkopoliittinen johtomme pitää yllä valmiutta ydinenergialain muuttamiseen, jos Yhdysvallat sitä Suomelta vaatii. Ja miksi vaatisi? Se edellyttää Suomelta lain tuomista eduskuntaan, jos se haluaa lisätä eskalaatiota Pohjois-Euroopassa, ja laajemminkin, suhteessa Venäjään.

– Suomi on tässä suurvaltojen pelissä pelinappulan asemassa.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Tutustuin kuntosali-, sauna- ja uimahallikulttuuriin parina iltana Töölön Urheiluhallilla. Hyvä paikka! Viikonloppuna pistäydyn katsomassa Turun Kirjamessujen tarjontaa.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.