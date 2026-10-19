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Perjantaina julkaistiin puolivuosittainen Puoluebarometri, joka jatkoi vasemmistoliiton hyvien uutisten sarjaa. Vasemmistoliitto sai eniten mainintoja puolueena, joka suhtaudutaan erittäin myönteisesti. Vasemmistoliiton luku oli 12 prosenttia, kun seuraavana oli sosiaalidemokraatit 10 prosentilla.

Iltalehti julkaisi myös kohdan, jossa kysyttiin, kuinka houkuttelevalta eri puolueiden äänestäminen tuntuisi. 12 prosenttia sanoi vasemmistoliiton äänestämisen olevan erittäin houkuttelevaa, mikä oli eduskuntapuolueista korkein luku. Melko houkuttelevana vasemmistoliiton äänestämistä piti 21 prosenttia. Ainoastaan sosiaalidemokraatit oli vasemmistoliittoa edellä, kun 11 prosenttia piti SDP:n äänestämistä erittäin ja 28 prosenttia melko houkuttelevana.

Vasemmistoliiton julkinen kuva on siis kunnossa. Ilta-Sanomat julkaisi oman laskelmansa, jonka mukaan vasemmistoliitto voisi tuplata kansanedustajien määränsä tulevissa eduskuntavaaleissa. Laskelmaan tulee suhtautua suurella varauksella, sillä se perustuu valtakunnallisiin kannatusmittauksiin. Varmaa on, että kannatus ei jakaannu tasaisesti ympäri maata.

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Samaan hengenvetoon on todettava, että puolueen kannatus on tällä hetkellä ennätyskorkealla Ylen gallupissa.

Ainoa vaihtoehto

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto kokoontui viikonloppuna Helsingissä. Puolueen puheenjohtaja Minja Koskela linjasi muun muassa, että puolue on tulevissa vaaleissa ainoa vaihtoehto. Linjaus kuulosti melkeinpä vaalikampanjan sloganilta.

Koskela teki myös avauksen ammattiyhdistysliikkeen jäsenmaksun verovähennysoikeuden palauttamisesta ja vielä niin, että oikeus tuplattaisiin. Samalla Koskela toisti, että valtion kehysmenettelyssä pitäisi jatkossa huomioida myös tulopuoli.

– Tällöin olisi mahdollista tehdä kehysten puitteissa uusia menolisäyksiä, jos ne kompensoitaisiin vastaavasti uusilla tuloilla, Koskela sanoi.

Talouspolitiikan osalta viesti kuului, että julkista taloutta pitää sopeuttaa, mutta velkajarrun luvut ovat todellisuudesta irrallaan. Velkajarrulle vasemmistoliitto sanoo ei, mutta sopeutukselle kyllä. Sopeutuksen vasemmistoliitto hoitaisi veroratkaisuilla ja leikkaamalla muun muassa ympäristölle haitallisista ympäristötuista.

Demarien tykit

SDP:n suunnalta reagoitiin nopeasti ja kovaa Koskelan puheeseen. Sosiaalidemokraattien kolmas varapuheenjohtaja Pinja Perholehto sanoi vasemmistoliiton keulivan. Myös demarien puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi kritisoi Koskelan linjauksia.

Reagointi kertoo eniten siitä, että nyt alkoi se, jota vasemmistoliitossa on odotettu. SDP käänsi kritiikin kohti vasemmistoliittoa, mitä ei voi pitää yllättävänä.

Ja kyllä vasemmistoliittokin on demareita rusikoinut. Koskela muun muassa sanoi viikonloppuna, että SDP on siirtynyt enemmän oikealle. SDP:stä on kuvattu vasemmistoliittoa äärivasemmistoksi.

Vasemmistoliitto on nyt ainoa vaihtoehto heille, jotka sanovat velkajarrulle ja käännytyslain jatkolle ei. Varmaa on, että SDP:n ja vasemmistoliiton kiistely tulee jatkumaan.

Ja vielä

Perjantaina vasemmistoliitto sai myös erinomaisia uutisia Satakunnan vaalipiirissä, kun viime vaaleissa niukasti rannalle jäänyt Raisa Ranta nimettiin eduskuntavaaliehdokkaaksi. Ranta jäi kevään 2023 vaaleissa parin sadan äänen päähän kansanedustajan paikasta.

Viimeistään Rannan ehdokkuus varmistaa, että Satakunnassa ei jännitetä enää, saako puolue menetetyn paikan takaisin. Nyt jännitetään sitä, kuka eduskuntaan nousee. Rannan kanssa paikkaa jahtaa muun muassa ex-kansanedustaja Jari Myllykoski.