Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Maanantaina sosiaalisessa mediassa levitettiin väitettä, jonka mukaan sosiaalinen media on rauhoittunut Ukrainan ohjusiskujen vuoksi. Väite perustui siihen, että Ukraina on iskenyt Venäjällä sijaitseviin datakeskuksiin. Tämä puolestaan olisi johtanut siihen, että valtava määrä venäläisiä bottitilejä olisi poissa pelistä ja näin ollen sosiaalisen median keskustelu jotenkin rauhallisempaa.

Tässäkin asiassa on hyvä lainata perussuomalaisten entistä puoluesihteeriä Riikka Slunga-Poutsaloa: ”Onko tarina tosi tai ei, se on toinen juttu. Näin nämä asiat koetaan.”

Tarina ukrainalaisten hienosta iskusta on niin hyvä, että siihen on helppo ainakin haluta uskoa. Ajatusketjua voi jatkaa niin, että näin Ukraina todella taistelee koko Euroopan puolesta, kun se sammuttaa vieläpä venäläisiä, äärioikeistolaista ryönää suoltavia sometilejä.

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Kaupan päälle täysin pitäviä todisteita ei taida löytää myöskään kumoamaan väitettä, ei ainakaan nopeasti. Näin tämä nyt koetaan.

Samalla on hyvä miettiä, kuinka paljon merkitystä venäläisille trollaajille annetaan.

Euroopan poliittinen järjestelmä on tunnetusti myllerryksessä. Saksassa äärioikeistolainen ja Venäjä-myönteinen AfD on maan suurin puolue. Ranskassa äärioikeistolainen Marine Le Pen on tällä hetkellä ennakkosuosikki maan seuraavaksi presidentiksi.

Poliittinen keskusta eli keskustaoikeistolaiset ja -vasemmistolaiset puolueet ovat pulassa, kun protesti suuntautuu oikealle ja vasemmalle. Vasemmistopuolue Linke on nyt Saksan pääkaupungissa suosituin puolue, sen ulkopuolella AfD.

Britannian pääministeri Andy Burnham toisti viime viikolla, että Venäjä vaikutti maan EU-kansanäänestykseen vuonna 2016. Varmasti vaikuttikin tai ainakin yritti vaikuttaa, mutta eivät venäläiset poliitikot ajelleet ympäri maata levittämässä satuja siitä, millaiset rikkaudet maata EU-eron jälkeen odottaa.

Äärioikeisto on Saksassa noussut sen vuoksi, että ihmiset ovat pettyneet poliittiseen järjestelmään, joka ei kykene enää lunastamaan antamaansa lupausta vakaudesta. Vasemmistolainen voisi sanoa, että Venäjän asemesta kannattaa syyttää uusliberalistista hegemoniaa. Äärioikeistolainen syyttää maahanmuuttajaa.

Venäläiset sometilit eivät ole sekoittaneet Eurooppaa. Euroopan ovat sekoittaneet ihan sen omat poliitikot.