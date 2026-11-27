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Hallitus joutui jälleen torstain kyselytunnilla tilille työttömyydestä ja etenkin pahenevasta nuorisotyöttömyydestä. Lokakuussa työvoimaan kuuluvista nuorista joka neljäs oli työtön.

Työministeri Matias Marttinen (kok.) vakuutti hallituksen reagoineen nuorten tilanteeseen voimakkaasti.

– Olemme lisänneet ensinnäkin aloituspaikkoja korkeakouluihin, jotta mahdollisimman moni nuori pääsisi opiskelemaan juuri sitä alaa, jota he itse haluavat. Opintoseteli on luotu näitä nuoria varten, jotka eivät heti pääse kiinni korkeakoulun aloituspaikkaan, ja he voivat aloittaa pienellä määrällä näitten opintojen tekemistä.

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– Työllisyyden puolella käyttöön ottamani nuorten työllistymisseteli auttaa juuri siinä, että alle 30-vuotias nuori voi saada puolen vuoden ajaksi tämän tuen.

Kansanedustaja Veronika Honkasalo kommentoi perjantaina olevansa ”lopen kyllästynyt kun työministeri Marttinen on nyt useamman vuoden hokenut nuorisotyöttömyyden kohdalla, että hallitus on lanseerannut mahtavan nuorten työllistymissetelin”.

”Se fakta, jonka ministeri Marttinen jättää sanomatta on, että yli 90 prosenttia työttömistä nuorista jää työllistymissetelin ulkopuolelle. Tarvitaan järeämpiä keinoja.”

Jo joka neljäs nuori on Suomessa työtön.

”Monelle hallitukselle vastaava tilanne olisi kansallinen hätätilanne ja nuorten työttömyyden ratkaisemiseksi tehtäisiin kaikki voitava”, Honkasalo kirjoittaa.

Hänen mukaansa tarvitaan järeämpiä keinoja kuin Marttisen työllistymisseteli.

”Vasemmistoliitto on esimerkiksi ehdottanut, että nuorisotakuu pannaan täysimääräisesti toimeen, eli jokaiselle työttömälle nuorelle turvataan aito mahdollisuus työhön, koulutukseen tai tarpeitaan vastaavaan palveluun viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen. Tämä tarkoittaa myös, että kuntien työllisyysrahoitusta on vahvistettava.”

Nuoret haluavat töitä ja aikuisen päättäjäsukupolven on huolehdittava siitä, että työllistyminen nuorten kohdalla toteutuu, Honkasalo vaatii.