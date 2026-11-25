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Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kautensa loppupuolella olevaa Orpon hallitusta kovin sanoin keskiviikkona eduskunnassa. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron eduskunnassa keskustelussa vaihtoehtobudjeteista.

– Orpon oikeistovallan aikana Suomesta on tehty maa, jossa köyhät köyhtyvät, rikkaat rikastuvat ja rasismi lisääntyy, Koskela kiteytti.

Hän muistutti THL:n uudesta laskelmasta, jonka mukaan hallituksen politiikka sysää yli 100 000 ihmistä köyhyyteen. Heistä 22 000 on lapsia.

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Nuoriin kohdistuneet leikkaukset vähentävät luottamusta ja lisäävät epävarmuutta.

– Kohta neljä vuotta jatkuneen leikkaussavotan jäljiltä meillä on Suomessa ihmisiä, jotka soittavat sairaalaan ja peruvat leikkauksia, koska he ovat huolissaan asiakasmaksuista, joita tämä hallitus korottaa tuntuvasti.

Vasemmistoliitto peruisi Orpon hallituksen sosiaaliturva- ja koulutusleikkaukset vaihtoehtobudjetissaan.

– Vasemmistoliitto tarjoaa hallituksen politiikalle vaihtoehdon, jonka keskiössä on eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentäminen sekä yhteiskunnallisen luottamuksen lisääntyminen, Koskela sanoi.

Koskela muistutti myös, että työttömyys huitelee ennätyslukemissa.

– Hallituksen työllisyystoimet perustuvat lähinnä sosiaaliturvan leikkauksiin eli pienituloisten kiusaamiseen. Se, että me peruisimme leikkaukset ei vie työpaikkoja – aivan, kuten sosiaaliturvan leikkaaminen ei tuonut työpaikkoja.

Puolueen vaihtoehdossa köyhyysrajan alta nostetaan 102 000 ihmistä.

Suojaosia ja työtakuuta

Vasemmistoliitto panostaisi työllisyyteen ja talouden elpymiseen rakenteellisilla uudistuksilla sekä täsmätoimin.

– Ensimmäisiin kuuluu muun muassa järjestäytymisasteen nosto ja sitä kautta yhteiskunnallisen luottamuksen jälleenrakentaminen. Lisäksi panostaisimme rakennusalan elpymiseen sekä aktiiviseen teollisuuspolitiikkaan.

Täsämätoimina vasemmistoliitto palauttaisi suojaosat, tarjoaisi työtakuuta pitkäaikaistyöttömille sekä palauttaisi aikuiskoulutustuen.

– Suomessa jokaisella ihmisellä täytyy olla oikeus tehdä työtä, perustaa perhe, huolehtia lähimmäisistään ja saada katto päänsä päälle. Valitettavasti näistäkin itsestäänselvyyksistä on tullut tällä hallituskaudella radikaaleja esityksiä, Koskela sanoi.

Hyväosaiset valmiita osallistumaan

Hallitus on antanut veroalennuksia hyväosaisille ihmisille ja suuryrityksille samalla, kun se on leikannut kaikkein pienituloisimmilta. Koskelan mukaan tulopuolen ylenkatsominen on yksi keskeinen syy hallituksen talouspolitiikan totaaliselle epäonnistumiselle.

– Meidän vaihtoehdossamme tehoton yhteisöveroale peruttaisiin, listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennus poistettaisiin ja varallisuusvero palautettaisiin miljonääriveron muodossa.

– Kun koko tämä kausi sopeutuksia on revitty pelkästään pienituloisten selkänahasta, niin minä väitän, että kaikkein hyväosaisimmat ovat kyllä valmiita osallistumaan hieman enemmän. En usko, että rikkaat suomalaiset ovat niin pikkusieluisia kuin kokoomus väittää, eli että he muuttaisivat maasta heti, kun joku mainitsee sanan vero.

Väärää tietoa verolinjasta

Koskela joutui ryhmäpuheessa oikaisemaan puolueen verolinjasta liikkeelle lähteneitä vääriä väitteitä. Iltalehti uutisoi virheellisesti, että vasemmistoliiton vaihtoehdossa verotus kiristyisi merkittävästi jo vajaan 3500 euron tuloilla.

Todellisuudessa vasemmistoliiton vaihtoehdossa 4 000 euron tuloilla käteen jäisi 33 euroa enemmän kuin tänä vuonna.

– On totta, että suhteessa hallituksen esitykseen 4 000 euron tuloilla veronalennus olisi 7 euroa pienempi. Tässäkin olisi kuitenkin syytä katsoa isoa kuvaa: 4 000 euroa on monen sairaanhoitajan palkka vuorolisineen. Ja miten sairaanhoitajia on tällä hallituskaudella kohdeltu? Hallituksen seitsemän euroa tuskin lohduttaa silloin, kun työpaikka lähtee leikkauksien myötä alta, kuten monelle hoitajalle on jo käynyt ja tulee tällä menolla käymään jatkossakin.

– Vasemmistoliiton vaihtoehdossa hyvinvointialueille jyvittettäisiin lisärahoitusta eli hoitajat saavat todennäköisemmin pitää työpaikkansa. Samalla hyvinvointialueille varmistettaisiin työolot, joissa ei tarvitse potea jatkuvaa eettistä stressiä ja ahdistusta resurssien riittämättömyydestä.

Oikeistolle Koskela huomautti, että kukaan ei halua verottaa huvikseen, vaan verotuksella varmistetaan se, että hyvinvointivaltion palvelut toimivat jatkossakin.

– Se siitä verojuntasta.