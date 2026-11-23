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Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan asiantuntemus, asialinja ja ymmärrettävästi perustellut poliittiset linjaukset ovat tehneet vaikutuksen kansalaisiin. Jo viidennes Uutissuomalaisen puoluejohtajakyselyn vastaajista katsoo, että hän on parhaiten tehtävässään onnistunut puheenjohtaja.

USU-gallupissa prosenttiosuudet esitetään osuuksina kaikista kyselyyn osallistuneista. Jos tulokset esitetään kuten vaalitulokset, osuuksina mielipiteensä ilmaisseista, korostuu Koskelan etumatka. Mielipiteensä ilmaisi 69 prosenttia kyselyyn osallistuneista, liki saman verran kuin äänioikeuttaan eduskuntavaaleissa käyttävistä.

Kantansa ilmaisseista Koskelaa piti parhaiten onnistuneena puoluejohtajana 28 prosenttia, Riikka Purraa 22, Sofia Virtaa ja Antti Lindtmania 12, Hjallis Harkimoa 9, Petteri Orpoa 7 ja Antti Kaikkosta 6 prosenttia.

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Uutissuomalainen on julkaissut USU-puoluejohtajagallupeja vuodesta 2019 lähtien keväisin ja syksyisin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Uutissuomalainen on vuonna 2017 perustettu 21:n Keskisuomalainen-konserniin kuuluvan sanoma- ja maakuntalehden yhteinen toimitus.

USU-gallupien tuloksista esitetään julkinen tiivistelmä, mutta yksityiskohtaiset tulokset ovat Uutisuomalaiseen kuuluvien lehtien maksumuurien takana. Tähän artikkeliin tiedot on koottu muihin lehtiin vuotaneista tiedoista sekä satunnaisesti maksumuurinsa avanneiden USU-lehtien tiedoista.

Puoluejohtajagallupin lisäksi Uutissuomalainen tekee pääministerigallupeja, joiden avulla selvitetään, kuka on kansalaisten suosikki seuraavaksi pääministeriksi. Uusimmassa pääministerigallupissa 15 prosenttia vastaajista piti Antti Lindtmania sopivimpana pääministerin tehtävään. Minna Koskelaa piti parhaana pääministerikandidaattina 12 prosenttia, Petteri Orpoa ja Antti Kaikkosta 10 prosenttia. Riikka Purraa tehtävään kannatti 8 prosenttia.

USU-gallupien tietojen hankinnasta vastaa Iro Research.

Marin ja Andersson puoluejohtajakyselyn suursuosikit

Sanna Marin oli jokaisen puoluejohtajakyselyn luotetuin pääministerikaudellaan. Häntä piti parhaiten onnistuneena aina yli 20 prosenttia vastaajista. Kukaan ei ole yltänyt hänen parhaaseen tulokseensa, 34 prosentin osuuteen äänistä.

Toiseksi parhaiten menestynyt Li Andersson sijoittui kolmen parhaan joukkoon jokaisessa kyselyssä puheenjohtajakaudellaan. Marinin jätettyä politiikan Andersson oli ylivoimainen ykkönen.

Ennen Marinin ja Anderssonin valtakautta kyselyn ykkösiä olivat Jussi Halla-aho syksyllä 2019 ja Pekka Haavisto keväällä 2019.

Puolue, jonka puheenjohtajaa pidetään parhaiten onnistuneena tehtävässään, ei ole koskaan ollut suosituin seuraavissa eduskuntavaaleissa, joten erinomaisessa nousukiidossa olevan vasemmistoliiton kannattajien ei tule Koskelan menestyksen nojalla vielä odottaa 20 prosentin ääniosuutta kevään eduskuntavaaleissa. Mutta omalta osaltaan tämäkin galluptulos vahvistaa uskoa siihen, että kovalla työllä vasemmistoliiton kaikkien aikojen paras tulos nähdään huhtikuussa.