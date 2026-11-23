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Yrittäjien eläkelakia (YEL) ollaan uudistamassa jo toista kertaa lyhyen ajan kuluessa. Sanna Marinin (sd.) hallitus pyrki omalla uudistuksellaan puuttumaan yrittäjien alivakuuttamiseen. Petteri Orpon (kok.) hallituksen lokakuussa eduskunnalle jättämässä esityksessä eläkemaksun määrä jäisi aiempaa enemmän yrittäjän oman valinnan varaan. Lähestymistavat ovat jokseenkin päin­vastaiset.

– Alivakuuttamista tässä uudessa hallituksen esityksessä ei ratkaista ollenkaan, toteaa erityisasiantuntija Janne Pelkonen Työeläkevakuuttajat Tela ry:stä.

Valtio maksaa kolmanneksen

Yrittäjien eläkemaksut perustuvat toistaiseksi niin sanottuun työtuloon. Se ei merkitse yrittäjän tosiasiallisia tuloja, vaan arviota yrittäjän työpanoksen arvosta vuoden aikana. Sen tulisi vastata palkkaa, joka maksettaisiin vastaavaa työtä tekevälle ja vastaavan ammattitaidon omaavalle palkansaajalle. Työtulon suuruus perustuu työ­eläkevakuuttajan kokonaisarvioon.

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Marinin hallituksen uudistus, jota muun muassa Finanssivalvonta ajoi, tiukensi työtuloon liittyvää säännöstöä ja työtulon tarkistamista.

– Tarkistuksissa työtulot ovat nousseet merkittävästi, Pelkonen kertoo.

Työtulojen ja niihin sidottujen YEL-maksujen nousu pienentää lähivuosikymmeninä valtion maksuosuutta yrittäjäeläkkeistä.

Orpon hallitus on puolestaan muuttamassa järjestelmää vuodesta 2028 alkaen siten, että yrittäjä saa itse valita, määräytyvätkö YEL-maksut hänen todellisten tulojensa vai työtulojensa perusteella. Kun useimmat valitsevat näistä itselleen edullisemman vaihtoehdon, maksukertymä supistuu. Tänä vuonna valtion maksuosuuden ennustetaan olevan reilut 600 miljoonaa euroa, noin kolmannes koko YEL:n eläkemenosta. Hallituksen lakiesityksessä arvioidaan, että uudistus nostaa valtion vuotuista maksuosuutta noin sadalla miljoonalla eurolla.

Eläkkeet jäävät pieniksi

Pelkonen muistuttaa, että YEL-maksujen aleneminen merkitsee myös yrittäjien eläketurvan ja siihen kytkeytyvän ansioperusteisen sosiaali­turvan pienenemistä.

– Pitkällä aikavälillä eläkejärjestelmän menotkin tulevat alas, mutta siihen menee kymmeniä vuosia. Ja lopputulos on pienemmät eläkkeet.

Eläkkeiden pienenemiseen tulisi Pelkosen mukaan kiinnittää YEL-keskustelussa enemmän huomiota. Pienituloisuus on jo nyt etenkin monen yksinyrittäjän todellisuutta.

– Tämä on se itsestäänselvä asia, josta ei ole hirveästi vielä keskusteltu. Kansaneläke kyllä paikkaa eläkkeiden pienenemistä jossain määrin.

Eläketurvakeskuksen tutkimusten mukaan 25 prosentilla vanhuuseläkkeelle siirtyneistä yrittäjistä eläke jää korkeintaan noin tuhanteen euroon.

Yksi kysymys, johon hallituksen esitys ei tuo uutta ratkaisua, on YEL-vakuutuksen alaraja. Se on tällä hetkellä reilut 9 400 euroa vuodessa – yli kymmenkertainen palkansaajien TyEL-alarajaan verrattuna, joka on noin 720 euroa.

– Laskemalla alaraja 3 000 euroon tulisi jopa kymmeniätuhansia uusia ihmisiä YEL-järjestelmän piiriin: esimerkiksi kevytyrittäjyyttä, alustatalous­yrittäjyyttä ja osa-aikaista yrittäjyyttä, Janne Pelkonen laskee.

Maksurasitus olisi pienillä tuloilla vähäinen, ja vastineeksi pääsisi yrittäjien sosiaaliturvan piiriin.

Työtulo koetaan epäreiluna

Yrittäjät ovat olleet laajasti tyytymättömiä nykyiseen työtulojärjestelmään. Mikro- ja yksinyrittäjät ry pitää fiktiiviseen työtuloon perustuvia maksuja kohtuuttomina ja eriarvoistavina. Näin ajattelee myös yhteiskuntatieteiden tohtori, tutkija ja yrittäjä Tiina Vaittinen. Hän on vasemmistoliiton kansanedustajaehdokas ja Pirkanmaan aluevaltuuston varajäsen.

– On kyse henkilökohtaisesta toimeentulosta – siitä, kuinka monena kuukautena voi maksaa itselleen palkkaa. Asia vaikuttaa erityisesti yksin­yrittäjiin. YEL-maksu on usein kaikkein isoin kuukausittainen kulu, Vaittinen toteaa.

Vaittisen mukaan nykyjärjestelmä on monimutkainen ja sen kriteerit ovat mikro- ja yksin­yrittäjälle epäreiluja.

– Siinä huomioidaan esimerkiksi liikevaihto, vaikka liikevaihdolla ei ole välttämättä mitään tekemistä yrittäjän tulojen kanssa.

Tulojen seuranta laahaa jäljessä

Nykyhallituksen YEL-uudistuksen suhteen Vaittinen oli aluksi toiveikas, mutta pettyi esityksen valmistuttua. Hän pitää oikeana suuntausta, että YEL-maksut määräytyisivät yrittäjän todellisten tulojen mukaan. Vaikka yrittäjä voi uudessa mallissa valita tämän vaihtoehdon, tulojen seuranta ei ole reaaliaikaista, vaan lähtökohtana ovat aiempien 12 peräkkäisen kuukauden ansiotulot tulorekisterissä. Tämän mukaisesti määriteltävä maksutaso olisi voimassa vuoden.

Kaikkien yrittäjien, esimerkiksi toiminimiyrittäjien, tulotiedot eivät ole tulorekisterissä lainkaan. Tällöin kriteerinä ovat viimeksi päättyneen verotuksen ansiotulotiedot.

– Maksut voivat määräytyä jopa kahden vuoden takaisten tulojen perusteella. Niillä ei välttämättä ole mitään tekemistä sen kanssa, paljonko yrittäjä pystyy nyt maksamaan itselleen palkkaa, Vaittinen huomauttaa.

”Tämä on merkittävä kansantaloudellinen ja rakenteellinen kysymys.”

Hallituksen esityksen mukaan reaaliaikaisempien tietojen hyödyntäminen olisi edellyttänyt laajoja tietojärjestelmämuutoksia, joita esityksen aikataulu ei mahdollistanut.

Vaittinen kritisoi uudistusta myös siitä, että hyvätuloiset yrittäjät pystyvät edelleen työtulon avulla pitämään maksunsa pienempinä kuin heidän tulonsa edellyttäisivät. Suurituloisilla työtulo on yleensä pienempi kuin todelliset tulot, alarajana on 50 prosenttia todellisista tuloista. Pienituloisilla asetelma on päinvastainen, joten heidän kannattaa valita maksuperusteeksi todelliset tulot.

Mistä rahat rahastointiin?

Palataan vielä valtiontalouteen. Hallituksen esityksen mukaan vuonna 2028 uuden järjestelmän astuttua voimaan valtion maksuosuus yrittäjäeläkkeistä on jo noin 750 miljoonaa euroa. Osuus on muutenkin noussut voimakkaasti koko 2000-luvun ajan. Taustalla on väestön ikääntyminen ja se valuvika, että yrittäjäeläkkeissä ei ole minkäänlaista rahastointia, toisin kuin työeläkkeissä.

– Esimerkiksi TyEL-järjestelmän työeläkkeissä mitään eläkepommia ei ole. Keskustelu työeläkeuudistuksesta perustuu siihen, että eläkejärjestelmän kautta paikattaisiin muuta julkista taloutta. Työeläkejärjestelmä itsessään on stabiili. Mutta YEL ei ole stabiili, vertaa Janne Pelkonen.

Sama koskee paljolti maatalousyrittäjien eläkejärjestelmää (MYEL). Siinä on pientä rahastointia, mutta valtion maksuosuus on YEL:ääkin isompi. Toisaalta yrittäjyys on kasvussa, kun taas maa­talousyrittäjien määrä vähenee. MYEL-järjestelmän piiriin tosin kuuluvat myös esimerkiksi tieteen ja taiteen apurahansaajat.

YEL-rahastoinnin aloittaminen on saanut laajaa kannatusta, mutta asia ei ole toistaiseksi edennyt. Ongelmana on se, millä rahoilla rahastointi aloitettaisiin. Tela on esittänyt oman mallinsa.

– Meidän mallissamme kaikkien eläkemaksut, siis myös parempituloisten, määräytyisivät todellisten ansioiden mukaan. Tämä vähentäisi valtion vuotuista maksuosuutta noin 300 miljoonalla eurolla hallituksen esitykseen verrattuna. Se 300 miljoonaa voisi osaltaan mahdollistaa rahastoinnin aloittamisen pienillä askelilla, Pelkonen selvittää.

Kokoomus halusi valinnanvapauden

Vireillä oleva YEL-uudistus on valmisteltu sosiaali­turvaministeri Karoliina Partasen (kok.) johdolla, ja kokoomuksen kädenjälki on siinä vahva. Edus­kunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheen­johtaja, entinen työministeri Arto Satonen (kok.) luonnehtii esitystä tasapainoiseksi.

– Pahimmista epäkohdista päästään eroon. Marinin hallituksen aikainen järjestelmä on ollut kohtuuton pienituloisten ja aloittelevien yrittäjien kohdalla. Uudistuksen myötä voi valita myös todellisiin ansiotuloihin perustuvan vaihtoehdon, mikä on tärkeää nimenomaan heille.

Miksi yrittäjille ollaan kuitenkin jättämässä mahdollisuus pysyä halutessaan työtulomallissa?

– Halusimme säilyttää valinnanvapauden. Todellisten tulojen mukaiseen malliin siirtyminen olisi vakiintuneille yrittäjille saattanut merkitä aika isoja korotuksia YEL-maksuun. Emme kokeneet niitä järkeviksi, Satonen vastaa.

– Jos katsoo tulonjakovaikutuksia, niin pienituloisimmilla yrittäjillä YEL-maksu laskee, keskitasolla se ei olennaisesti muutu ja korkeimmilla tuloluokilla nousee maltillisesti. Tämä on ihan hyvä kompromissi asiaan.

YEL-maksujen alenemisen maksavat kuitenkin osittain veronmaksajat, kun valtion maksuosuus eläkkeistä kasvaa. Satonen myöntää, että valtion iso rahoitusosuus YEL-järjestelmässä on ongelma.

– Sen takia olisi tärkeää saada rahastointi käyntiin.

SDP hylkäisi työtulon

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Lauri Lyly (sd.) puolestaan sanoo, että valtion rahoitusosuuden kasvu on väärä suunta.

– Sadan miljoonan euron vuosittainen lisä yrittäjäeläkejärjestelmään on kohtuuttoman kova vaatimus.

SDP kannattaa kokonaan todellisiin tuloihin perustuvaa mallia. Lyly muistuttaa, että se vähentäisi valtion maksuosuutta.

”Alivakuuttamista ei hallituksen esityksessä ratkaista ollenkaan.”

– Pitkällä aikavälillä tarvitaan rahastointia. Telan esittämä malli on varteenotettava vaihto­ehto, Lyly lisää.

Vaittisen tavoin Lyly näkee uudistuksen ongelmana myös tulojen seurannan, joka ei ole reaaliaikaista.

– Yrittäjän tulot heiluvat todella paljon. Maksun pitäisi määräytyä edellisen tai sitä edellisen kuukauden tulojen mukaan ja suoraan tulojen perusteella ilman sovittelua. Näinhän on palkansaajienkin kohdalla. Työtulomallista tulisi siirtymäkauden jälkeen luopua, Lyly linjaa.

Vasemmistoliitto uudistaisi

Myös vasemmistoliiton pienyrittäjäohjelmassa sekä poliittisessa tavoiteohjelmassa linjataan, että YEL-maksujen tulisi perustua yrittäjän todellisiin tuloihin. Maksun määrittelyssä on huomioitava yrittäjän tulojen kausivaihtelu ja alkavan yrittäjän maksurasitus, poliittisessa tavoiteohjelmassa todetaan. Tämä kehittämistyö olisi tehtävä samanaikaisesti yrittäjän sosiaaliturvan korjaamistyön kanssa.

Vasemmistoliittokin kannattaa eläkkeiden rahastointia.

– Ei ole kyse vain yrittäjistä ja yrittäjien tuloista yksilöinä, vaan tämä on merkittävä kansantaloudellinen ja rakenteellinen kysymys. On ykkösjuttu miettiä, miten YEL:ään saadaan rahastointi, sanoo Tiina Vaittinen.

Ensi kevään hallitusneuvotteluissa selvinnee, tekeekö jo kolmas peräkkäinen hallitus oman YEL-uudistuksensa.