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Perussuomalaiset koettelee säännöllisesti hyväksyttävyyden rajoja. Maali siirtyy joka kerta kauemmas, kun hallituskumppanit kokoomus ja RKP tyytyvät jo rutiininomaisesti paheksumaan rasistisia eleitä ja puheita, mutta eivät tee asialle käytännössä mitään. Kun yhdestä möläyksestä on viitattu rasismin vastaiseen tiedonantoon, jäädään odottamaan, mitä tulee seuraavaksi.

Ja kyllähän sitä tulee. Uudet pohjat veti keskiviikkona perussuomalaisten ainoa euroedustaja Sebastian Tynkkynen kutsumalla SDP:n varapuheenjohtajaa Nasima Razmyaria Troijan hevoseksi, josta ”on päästävä eroon mahdollisimman pian”.

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Tynkkysen henkilöön menevä hyökkäys liittyi eduskunnassa keskiviikkona hyväksyttyyn käännytyslakiin. Razmyar äänesti sen puolesta eduskuntaryhmän ryhmäpäätöksen velvoittamana, mutta jatkoi esityksen kritisointia julkisuudessa. Hän sanoi, että Suomen on päästävä eroon käännytyslaista mahdollisimman pian, ja se on korvattava EU:n yhteisellä ratkaisulla.

Tynkkysen päivitys sai Facebookissa yli 14 000 tykkäystä ja lähes 900 kommenttia, joissa Nasima Razmyaria kommentoidaan alatyylisesti. Ei ihme, että Razmyar kertoi pyytäneensä Tynkkysen päivityksestä oikeudellisen arvion, jonka mukaan viesti voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Tätä kirjoittaessa mahdolliset jatkotoimet olivat harkinnassa.

Torstaina Tynkkynen julkaisi keskustelunsa Ilta-Sanomien toimittajan kanssa. Siinä hän jatkoi Razmyarin mollaamista vielä räikeämmällä tavalla:

– Hän haluaa, että omia maanmiehiään afgaaneja, somaleja tai irakilaisia pääsisi Venäjän kautta, välineellistetyn hybridisodan kautta Suomen puolelle.

– Hän haluaa täyttää Suomen maahanmuuttajilla, Tynkkynen väitti, ja toisti, että ”Nasimasta pitäisi päästä eroon”.

Jopa kokoomuksesta arvostelua

Tynkkysen päivitys nostatti tavanomaisen reaktion, jossa sitä paheksuttiin vasemmistosta.

Ollaan jo uhkailun tiellä, totesi eduskunnan varapuhemies Tarja Filatov (sd.). Puheenjohtaja Riiikka Purran on korkea aika kertoa, onko perussuomalaisissa mitään rajaa ihmisryhmiä vastakkain asettavien puheiden kanssa, vaati SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman. Todella räikeä hyökkäys koko demokraattista järjestelmää ja liberaalin demokratian periaatteita kohtaan, kommentoi Veronika Honkasalo (vas.).

Mutta sen lisäksi arvostelua tuli tällä kertaa kokoomuksenkin riveistä. Se kertoo paljon perusmepin ylilyönnistä.

Hallituksen johtokaksikko Purra ja pääministeri Petteri Orpo sen sijaan suhtautuivat asiaan tavanomaisella laimeudellaan: on pysyttyvä keskustelemaan asiallisesti, oli heidän viestinsä. Orpo ei viitsi puuttua perussuomalaisten toilauksiin enää edes tavanomaisilla fraaseillaan, että Suomessa ei ole tilaa rasismille.

Vastenmielistä ja vaarallista

Perussuomalaisten aiheuttamiin kohuihin on jo totuttu, vaikka ei pitäisi.

Tynkkynen meni kuitenkin astetta pidemmälle. Kun nimeltä mainitusta henkilöstä ”on päästävä eroon mahdollisimman pian”, mieleen nousee äärioikeistolainen Lapuan liike ja sen toteuttamat muilutukset 1930-luvulla. Liikkeen vastustamia henkilöitä, poliitikkoja ja jopa presidentti K.J. Ståhlberg siepattiin ja kyyditettiin itään, osa rajan yli Neuvostoliittoon.

Muilutuksia oli satoja, ja niissä tehtiin myös murhia.

Pelkästään flirttailu sillä, että Nasima Razmyarista ”on päästävä eroon”, ja sen lisäksi hänen demonisoimisensa henkilönä, joka ”haluaa täyttää Suomen maahanmuuttajilla”, on sellaista vihapuhetta, jota ei pidä sietää piiruakaan.

Tynkkysen kiihottaminen on paitsi vastenmielistä, myös vaarallista. Peukutusten ja hyväksyvien kommenttien suuri määrä on pelottavaa. Entä jos joku tuhansista hänen kannattajistaan ryhtyy sanoista tekoihin?

Perussuomalaiset koventaa puheitaan, koska se toimii. Puolueen kannatus on noussut kuntavaalien aallonpohjasta lähinnä maahanmuuttajia syyllistämällä milloin mistäkin. Myös liberaaleista poliitikoista käytetään yhä solvaavampaa kieltä.

Perussuomalaisten tavoite on siirtää keskustelu leikkauksista ja petetyistä vaalilupauksista muihin asioihin. Tynkkynen saikin toimilleen runsaasti kannatusta perusuomalaisten kansanedustajilta.

Eli se siitä rasismin vastaisesta tiedonannosta – taas kerran.

Oodi viikolle 47

Sebu se on kova jätkä,

solvaa naista, vihaa kylvää.

Ajattelun hukkapätkä

joutessansa riitaa mylvää.

Persut siitä häntä kiittää,

kohu onkin hyväksi.

Kannatuksen lentoon siittää,

ken seuraavaksi uhriksi?