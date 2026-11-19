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SAK:n hallituksen varapuheenjohtajan Katja Syvärisen mukaan nuorten on vaikea hahmottaa, mikä on ammattiliittojen rooli palkoista ja muista työehdoista sovittaessa. Tähän täytyy saada muutos, Syvärinen sanoi SAK:n edustajistolle pitämässään puheessa.

Mitä ammattiyhdistysliike voi tarjota vasta työuraansa aloittaville, usein silppuisissa ja vaihtuvissa työtehtävissä ja monilla eri aloilla työskenteleville nuorille, Syvärinen kysyi.

– Työelämän pelisääntöjen opettaminen on edelleen ja liian usein ”jonkun muun” vastuulla, on se sitten koti, koulut tai oppilaitokset, luottamusedustaja tai liiton palkollinen. Kuinka usein vastaamme ”Minun tehtäväni!”?

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Syvärinen viittasi SAK:n ja liittojen yhteiseen projektiin, jossa selvitellään syitä, jotka houkuttelevat liittymään liittoon ja toisaalta työntävät etäällä ammattiliitoista ja jäsenyydestä.

– Olemme puolentoista vuoden aikana oppineet paljon omasta toiminnastamme ja erityisesti nuorten sekä maahan muuttaneiden odotuksista ay-toimintaa kohtaan.

Projektista saatu tärkeä oppi on vastata siihen, miten ay-liikkeessä nähdään työn tulevaisuus.

– Nuoriin vetoavat konkreettiset visiot esimerkiksi kuusituntisesta työpäivästä tai siitä, miten vastaamme tekoälyn tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Nuoret odottavat meiltä konkreettisia tekoja työssä jaksamisen, työhyvinvoinnin ja mielenterveyden haasteisiin.

Syvärinen sanoi, että nuoret odottavat ammattiliitoilta solidaarisuutta vaikeammassa tilanteessa olevia kohtaan.

– He kysyvät, miten autamme osa-aikaisia, monityöläisiä, pienyrittäjiä ja työttömiä. Nuoret ovat kiinnostuneita myös hyvinvointivaltion elvyttämisestä.

Nuoret eivät pääse työelämään

Katja Syvärinen muistutti, että nuorten kiinnittyminen työelämään on massatyöttömyyden ja Orpon-Purran hallituksen heikennysten myötä vaikeutunut paljon viime vuosina. Hallituksen laastariksi tarjoamat työllistämissetelit eivät ole tuoneet kuin kosmeettista helpotusta.

Nuorten työllistymisen vaikeus ja toimeentulon haasteet yhdistyvät myös mielenterveyden ongelmiin. Työeläkeyhtiö ELO:n mukaan lähes puolet alle 30-vuotiaista työkyvyttömyyseläkkeiden hakijoista ei ole päässyt edes alkuun työelämässä.

– Millainen Suomi on sellainen, jossa yhä pienenevät ikäluokat ovat kasvavissa ja kerrostuvissa haasteissa? Ainakin se on sellainen, joka ei ole kyennyt riittäviin ratkaisuihin tai etsii ratkaisuja liian kapeasti. Kun sinulla on vasara, kaikki ongelmat näyttävät nauloilta, sanotaan.

Väki on saatava uurnille

Viime vaaleissa SAK:laisten alojen työntekijöiden äänestysaktiivisuus jäi alle 60 prosenttiin. Korkeimmassa tuloluokassa äänestysaktiivisuus on yli 85 prosenttia, Syvärinen sanoi ja vetosi edustajiston jäseniin.

– Väki on saatava uurnille äänestämään muutoksen puolesta. Nyt äänestetään ja äänestetään oikein. Nyt äänestetään lisää työntekijöiden puolta pitäviä kansanedustajia. Nyt pidetään puolemme.

Syvärinen sanoi, että Orpon ja Purran hallitus on ollut duunarin näkökulmasta katastrofi.

– Se on heikentänyt työntekijän oikeussuojaa ja rikkonut sopimisen ja luottamuksen perustaa. Se on ollut työttömän näkökulmasta katastrofi. Hallituksen merkittävin työllisyystoimi on ollut aktivoida ihmisiä työttömiksi työnhakijoiksi ja sen leikkaama työttömyysturva on alkaa olla kaukana todellisesta turvasta.

– Hallitus on ollut hyvinvointivaltion näkökulmasta katastrofi. Se on kasvattanut lapsiperheköyhyyttä ja eriarvoisuutta ja romahduttanut järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. Me sanomme tälle menolle: Ei jatkoon!