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Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisi keskiviikkona virkapuheenvuoron, jossa se ottaa kantaa seuraavan vaalikauden haasteisiin velkajarrun ollessa voimassa. Muut puolueet paitsi vasemmistoliitto ovat sitoutuneet sopeuttamaan taloutta 8–11 miljardilla eurolla. Vertailun vuoksi Petteri Orpon hallituksen nettosopeutus on noin 4 miljardia euroa.

Sopeutuspaineet kasautuvat STM:n hallinnonalaan, koska siihen liittyvät menot ovat noin puolet valtion talousarviosta. Kuluvalla hallituskaudella STM:n hallinnonalan toimilla on nettomääräisesti sopeutettu valtion- ja paikallishallinnon taloutta arviolta noin 2,9 miljardilla eurolla.

Virkapuheenvuoron mukaan tulevalla hallituskaudella on edelleen toteutettava perusteltuja menosopeutuksia ministeriön suurimmista menoeristä, kuten sosiaali- ja terveyspalveluista ja sosiaaliturvasta.

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Riskinä ministeriö pitää sitä, että sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä sosiaaliturvaan kohdistuvat menosopeutukset lisäävät monialaisia palvelutarpeita, heikentävät työ- ja toimintakykyä, kasvattavat etuusmenoja pidemmällä aikavälillä ja syventävät väestöryhmien välisiä eroja.

”On tärkeää arvioida eri politiikkatoimien tulonjakovaikutuksia ja yhteisvaikutuksia sekä hyödyntää tätä tietoa kasautuvan huono-osaisuuden torjunnassa. Palvelu- ja etuusjärjestelmien sopeuttaminen pienenevään rahoitukseen on toteutettava siten, että se ei lisää hyvinvointi- ja terveyseroja ja eriarvoisuutta väestössä. Samoin on vältettävä sopeutustoimia, jotka kasautuisivat samoille väestöryhmille”, virkapuheenvuorossa todetaan.

Järjestöjen rahoitus turvattava

Puheenvuorossa otetaan kantaa myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitukseen, jota hallitus on leikannut ja leikkaamassa rajusti ministeri Wille Rydmanin johdolla.

Ministeriön mukaan suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakentunut julkisen vallan, kansalaisyhteiskunnan ja yhteisöjen yhteistyölle, jossa sosiaali- ja terveysjärjestöillä on ollut merkittävä rooli.

”Järjestöjen hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta vahvistava työ ehkäisee ongelmien kasautumista ja vähentää raskaampien palveluiden tarvetta”, virkapuheenvuorossa sanotaan.

Ministeriön mielestä sote-järjestöjen toimintaedellytyksiä on vahvistettava turvaamalla niiden ennakoitava ja pitkäjänteinen rahoitus sekä vakauttamalla avustusten tasoa ja myöntämisperusteita vähintään hallituskausittain.

Muuten osa kustannuksista voi pitkällä aikavälillä siirtyä hyvinvointialueiden, kuntien ja valtion vastuulle kasvavina palvelu- ja tukitarpeina, virkapuheenvuorossa varoitetaan.