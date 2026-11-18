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Eduskunta päätti tänään kantansa koskien Euroopan komission ehdotusta päästökauppajärjestelmän heikentämiseksi. Vasemmistoliitto jätti yhdessä vihreiden kanssa vastalauseen hallituksen kantaan, jonka myötä Euroopan päästöt tulevat lisääntymään.

– Hallitus yhtäältä tunnistaa päästökauppajärjestelmän merkityksen EU:n päästövähennysten ajurina, mutta samaan aikaan suhtautuu myönteisesti komission ehdotuksiin päästökaupan vesittämiseksi. Tämä on äärimmäisen ristiriitaista, Mai Kivelä sanoo.

Komissio muun muassa esittää, että päästölupia poistetaan markkinoilta hitaampaan tahtiin kuin nykyinen sääntely edellyttää. Lisäksi se esittää mahdollisuutta kompensoida EU:n omia päästöjä kansainvälisillä “ilmastoyksiköillä”, joiden tosiasiallinen päästövähennysvaikutus ei ole kiistaton.

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– Nämä komission heikennykset, joita hallitus kannattaa, väistämättä lisäävät EU:n päästöjä. On käsittämätöntä, että yhä kauemmas käsistä karkaavien ilmastotavoitteiden valossa hallitus on ottanut tällaisen kannan. Suomalainen elinkeinoelämäkin vastustaa päästökaupan heikentämistä, Kivelä sanoo.

Hallitus myös vastustaa lentoliikenteen päästökaupan laajentamista, vaikka se on päästövähennysten kannalta olennainen toimi. Kivelän mukaan päästökauppaa tulisi laajentaa vielä komission esitystä kattavammin kaikkiin Euroopan talousalueelta lähteviin lentoihin.

– Suomen tulisi päinvastoin toimia suunnannäyttäjänä ja vaatia vahvaa päästökauppaa. En tiedä millä vuosikymmenellä hallitus kuvittelee meidän elävän, mutta päästövähennysten kirittäminen ja fossiilisista irtautuminen on tärkeämpää kuin koskaan ilmaston kuumenemisen hillitsemiseksi, Kivelä sanoo.