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Lisää huonoja uutisia kokoomukselle. Helsingin Sanomien keskiviikkona julkaisemassa mielipidemittauksessa sen kannatus oli 15,6 prosenttia. Se on huonoin lehden gallupeissa, joita on tehty vuodesta 1991. Kannatus oli parempi jopa 1990-luvun syvän laman aikana, jolloin leikkausten vihattu symboli oli puoluetta edustanut valtiovarainministeri Iiro Viinanen.

Myös vasemmistoliiton kannatus on historiallisissa lukemissa. Nyt mitattu 12 prosenttia on puolueen paras samassa aikasarjassa.

HS-gallupin tulos on vähemmän dramaattinen kuin Ylen parin viikon takainen mitttaus. Siinä puolueiden keskinäinen järjestys on vielä vanhalla mallilla. SDP on täysin omilla luvuillaan 23 prosentissa. Kokoomus on vielä toisena. Se sai kuukauden armonaikaa ennen kuin perussuomalaiset, nyt 15,4 prosenttia, menee ohi.

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Keskusta on kolmantena 13,5 prosentissa, ja vasemmistoliitto siis tasan 12 prosentissa. Keskustan kannatus kuitenkin laskee, vasemmistoliiton nousee. Ylen gallupissa vasemmistoliitto porhalsi jo keskustan ohi.

Eduskuntavaaleihin verrattuna sekä kokoomuksen että perussuomalaisten kannatus on laskenut 4–5 prosenttiyksikköä. Viime vaaleissa kummankin kannatus oli yli 20 prosenttia.