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Eduskunta äänestää keskiviikkona iltapäivällä laista ”väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi” eli niin sanotusta raja- tai käännytyslaista. Ensin äänestetään esityksen julistamiseksi kiireelliseksi ja sitten sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Molempien läpimeno varmistui käytännössä jo viime viikolla sen jälkeen, kun SDP painosti lakia viimeksi vastustaneet edustajansa äänestämään nyt sen puolesta tai ainakin olemaan äänestämättä vastaan.

Laki on tällä erää voimassa kuluvan vuoden loppuun. Nyt sen kestoa ollaan jatkamassa vuoden 2028 loppuun asti.

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Eduskunnassa lakia vastustavat ainoastaan vasemmistoliitto ja vihreät. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen teki hylkäysesityksen tiistain täysistunossa.

– Ydinkysymys on yksinkertainen ja selvä: turvapaikanhaun estämisen mahdollistava käännytyslaki on nyt yksiselitteisesti perustuslain, ihmisoikeussopimusten ja EU-oikeuden vastainen – samoista syistä, joista se oli sitä kesällä 2024 ja kesällä 2025, Pekonen sanoi.

– Se on perusratkaisuiltaan syvästi ongelmallinen suomalaisen oikeusvaltion kannalta. Poikkeuslakimenettely ei poista tätä ristiriitaa, eikä sitä ole sellaiseen tarkoitettu. Sitoutuminen ihmisoikeussopimuksiin kuuluu perustuslain keskeisiin ratkaisuihin. Siksi käännytyslakia ei alun perinkään olisi pitänyt hyväksyä edes poikkeuslakina, hän jatkoi.

Diktatuuri naapurina, oikeusvaltiosta pidettävä kiinni

Pekonen kutsui Venäjäa laitonta hyökkäyssotaa käyväksi ja ihmisoikeuksia polkevaksi terroristivaltioksi.

– Diktatuurin naapurina Suomelta vaaditaan valppautta. Ratkaisu ei ole se, että heitämme itsekin oikeusvaltion ja sääntöpohjaisen järjestelmän romukoppaan. Ihmisoikeussopimusten vähimmäisvelvoitteiden noudattaminen ei tarkoita antautumista hybridivaikuttamiselle tai sitä, että kenen tahansa tulisi saada jäädä Suomeen, vaan sitä, että turvapaikkahakuun on mahdollisuus ja jokaisen asia käsitellään yksilöllisesti asianmukaisessa menettelyssä, hän perusteli vasemmistoliiton vastustavaa kantaa.

– Suomen on valvottava rajojaan. Se voidaan tehdä oikeusvaltion tavoin ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Raja on nyt hiljainen, mutta Suomella ja EU:lla on välineet poikkeuksellistenkin turvapaikanhakutilanteiden hallintaan.

Toisinajattelijatkin käännytetään

Hylkäysesitystä kannattanut vihreiden Alviina Alametsä sanoi, että jos Venäjä välineellistää turvapaikanhakijoita hakeutumaan Suomeen, tilanteeseen täytyy vastata.

– Paras keino olisi toimiva turvapaikkamenettely, tehokas virka-apu ja tarvittaessa raja-asemien sulku väliaikaisesti. Tämä Suomen on mahdollista tehdä myös ilman tätä lakia.

Esimerkiksi Venäjän hallintoa vastustavien toisinajattelijoiden, toimittajien, oppositioaktivistien ja heidän, jotka eivät suostu surmaamaan ukrainalaisia, käännyttäminen ei Alametsän mukaan ole järkevää rajapolitiikkaa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kommentoi aiemmin tiistaina sosiaalisessa mediassa, ettei ihmisoikeussopimusten minimitason noudattaminen tarkoita antautumista hybridivaikuttamiselle tai sitä, että kuka tahansa saisi jäädä Suomeen. Se tarkoittaa, että turvapaikanhakuun on mahdollisuus ja jokaisen asia käsitellään yksilöllisesti ja asianmukaisesti.